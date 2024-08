Svolta storica per la Juventus: annuncio ufficiale

Novità importante a casa Juve: l’annuncio ufficiale apre un nuovo corso per la formazione allenata da Paolo Montero

Un nuovo capitolo. Una nuova era. Certificata dall’avvenuto cambio in panchina e ora sublimata da un cambiamento che riguarda lo stesso terreno di gioco in cui verranno disputate le partite casalinghe.

Non c’è decisione, non c’è settore tecnico od organizzativo che non siano stati oggetto di cambiamento, a livello di decisioni istituzionali, nella società Juventus per la stagione 2024/25. Prima l’arrivo di Thiago Motta come nuovo tecnico della prima squadra, poi l’investitura di Paolo Montero, vecchia gloria da calciatore di una Juve che faceva incetta di trofei, come nuovo responsabile della Juve Next Gen. Il laboratorio giovanile troppo spesso sottovalutato ma alla fine ‘copiato’ da un altro blasonato club come il Milan, che proprio quest’anno ha lanciato il progetto del ‘Milan Futuro’.

La squadra originariamente chiamata Juventus Under 23 è ormai iscritta al campionato di C dal 2018/19, anno di reintroduzione nel calcio professionistico italiano delle squadre riserve. Oltre ad aver annoverato, alla guida tecnica del suddetto progetto, allenatori che poi hanno fatto la loro brillante carriera indipendente presso altre realtà (Fabio Pecchia e Fabio Grosso su tutti) la Next Gen ha sfornato talenti di tutto rispetto.

Alcuni fanno attualmente parte della prima squadra e sono addirittura nazionali nell’Italia (Fagioli e Miretti ne sono esempi fulgidi), altri sono stati utilissimi come pedine di scambio per affari importanti (la recente cessione di Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior all’Aston Villa nell’àmbito del colpo Douglas Luiz ne è la riprova).

Juventus, ora è ufficiale: ecco dove giocherà la Next Gen

Già teatro delle partite casalinghe della Juventus Women – a proposito, anche le ragazze hanno un nuovo tecnico rispetto allo scorso anno – lo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella sarà la nuova casa della Juventus Next Gen a partire dalla stagione che prenderà il via, in Serie C, venerdì 23 agosto.

“Dalla stagione 2024/2025 il ‘Pozzo-La Marmora’ di Biella, oltre a tutte le gare interne della Juventus Women, ospiterà anche tutti i match casalinghi della Juventus Next Gen. Ora è ufficiale: la formazione allenata da Paolo Montero avrà una nuova casa e la gara d’esordio nel nuovo impianto coinciderà con la prima giornata di campionato, in programma venerdì 23 agosto“, si legge nella nota istituzionale del club bianconero.

“Un cambiamento importante per i nostri giovani bianconeri che, dall’anno della nascita della Seconda Squadra, nell’estate del 2018, avevano sempre disputato le gare interne al ‘Giuseppe Moccagatta’ di Alessandria“, prosegue il comunicato ufficiale.