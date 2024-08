Tradimento Rabiot: firma con i giallorossi

Occasione a costo zero per i giallorossi che vogliono Adrien Rabiot: l’ex centrocampista della Juventus si è convinto.

A questo punto della stagione, quando i maggiori campionati sono prossimi alla ripartenza, Adrien Rabiot si aspettava di aver già firmato con il suo nuovo club. Invece l’ex centrocampista della Juventus, dopo aver saltato praticamente l’intera fase di ritiro ed essersi allenato per conto proprio, è ancora alla ricerca della sua prossima avventura.

Dovrebbe essere questione di ore e Rabiot sarà nuovamente tesserato. La Juventus il suo tentativo per convincerlo a restare lo ha fatto ma l’esito non è stato lo stesso di un anno fa. Anche al termine della stagione 2023/24 il centrocampista francese poteva andare via a zero ma alla fine decise di rimanere.

Questa volta l’accordo non è stato possibile e il classe 1995 ha preso il proprio cartellino in mano. Su di lui ci sono diverse realtà importanti e tra queste non mancano i giallorossi pronti ad affondare il colpo a centrocampo. La trattativa è ad un passo dalla chiusura ma mancano ancora gli ultimi dettagli.

Adrien Rabiot è pronto a ripartire: trovato il nuovo club

Dopo il PSG e la Juventus, Rabiot si aspettava forse qualcosa in più dalle spasimanti ma mancano le offerte per il ventinovenne che, secondo la Gazzetta dello Sport, alla fine potrebbe essere tentato dalla proposta del Galatasaray. I giallorossi di Istanbul hanno già dimostrato di essere una piazza importante, soprattutto per giocatori alla ricerca del proprio riscatto personale, come è stato per Nicolò Zaniolo, e questo può rappresentare una ghiotta occasione per il transalpino.

A campionato concluso il DS Cristiano Giuntoli aveva contattato la madre del calciatore, che è poi anche la sua procuratrice, e aveva offerto il rinnovo per altri due o tre anni a 7,5 milioni a stagione. Tuttavia, tra extra e qualche bonus, il suo entourage ha chiesto qualcosa in più e alla fine è saltato tutto. Cartellino in mano e nuova destinazione cercasi per il centrocampista che può ora ripartire dalla Turchia.

Le ultime due stagioni sono state di assoluto livello per il francese che a questo punto della sua carriera sognava il salto di qualità. Nonostante il Galatasaray sia oggi in pole position, secondo la rosea sulle sue tracce ci sarebbero anche Arsenal, Liverpool, Chelsea e Manchester United. Tutte destinazioni certamente gradite all’ex bianconero.