Altra rescissione, addio Juve: firma subito in Serie A

La Juventus è pronta a chiudere un’altra rescissione di contratto con un giocatore pronto a firmare in Serie A.

Tempo di sfoltire la rosa in casa Juventus con i bianconeri che stanno cercando di piazzare quei giocatori che non rientrano nei piani di Thiago Motta e della società.

L’esodo in casa Juventus è iniziato con la rescissione di Szczesny. Il portiere polacco ha infatti trovato l’intesa con il club per dire addio con un anno di anticipo permettendo alla società di risparmiare sul suo ingaggio per quello che riguarda l’ultimo anno di contratto. Nelle ultime ore appare sempre più vicina l’intesa con un altro giocatore della rosa che sembra destinato a vestire una nuova maglia in Serie A dopo la rescissione consensuale del contratto con la Juventus.

Calciomercato Juventus, rescissione e nuova maglia in Serie A

Stando a quanto affermato da Calciomercato.it, la Juventus sarebbe pronta a rescindere il contratto di Mattia De Sciglio. L’accordo tra le parti appare sempre più vicino con il terzino che sarà poi libero di firmare per un altro club.

Pupillo di Massimiliano Allegri, Mattia De Sciglio ha un contratto con la Juventus fino al giugno del 2025. Dopo l’arrivo di Thiago Motta sulla panchina dei bianconeri il club ha immediatamente comunicato all’ex calciatore del Milan che non sarebbe rientrato nei piani, invitandolo a cercare una nuova sistemazione. Dopo una lunga trattativa appare vicina la risoluzione del contratto dell’esterno classe 1992 che potrebbe però proseguire la sua carriera in Italia. Sulle sue tracce ci sono Como e Monza.

I lariani sono alla ricerca di altri calciatori di esperienza che possano regalare a Cesc Fabregas una rosa di alto livello, pronta ad affrontare la stagione del ritorno in Serie A senza dover lottare per la salvezza. I brianzoli sono da tempo sulle tracce di De Sciglio con Adriano Galliani che stima molto il terzino sin dai tempi del Milan quando il laterale esordì con la maglia rossonera con Galliani come amministratore delegato.

Dopo Mattia De Sciglio sarà con ogni probabilità la volta di un centrocampista. McKennie sembra essere a tutti gli effetti reintegrato in rosa e per questo motivo si aprono le porte per la cessione di Fabio Miretti, magari in prestito secco. La questione più spinosa invece riguarda sempre Federico Chiesa con l’attaccante della nazionale che è alla ricerca di un nuovo club ma non è semplice accontentare le richieste sia della Juventus che del calciatore.