Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno: la sbloccano sul gong

Ancora incerto il destino del centrocampista, in bilico tra un ritorno nel suo ex club o un addio direzione Brasile

Se cerchiamo alla voce ‘esuberi tecnici’, il suo nome appare in cima alla lista ormai da tre stagioni consecutive. ‘Colpa’ di un’operazione di mercato che oggi tutti riconoscono come sbagliata per tutti i protagonisti coinvolti.

Era settembre 2020 quando, in piena pandemia da Covid-19, Juventus e Barcellona conclusero un affare tra i meno redditizi della storia recente dei due blasonati club. Miralem Pjanic si trasferì in Catalogna prendendo il posto di Arthur Melo, passato alla ‘Vecchia Signora’ in un’operazione che aveva (iper)valutato i due giocatori 70 milioni di euro.

Iperboli di mercato, pagate poi a caro prezzo a livello tecnico. Il bosniaco non si adattò mai alla realtà spagnola, ma miglior fortuna non ebbe il verdeoro, la cui esperienza in bianconero non è stata certo indimenticabile.

Dopo le prime due stagioni – una sotto Andrea Pirlo, l’altra con Max Allegri – di impiego a singhozzo nonostante le 42 presenze totali in campionato, il play di centrocampo fu smistato in prestito al Liverpool, dove addirittura non riuscì neppure ad esordire in Premier per via di un fastidioso infortunio che comportò anche un’operazione chirurgica.

Rientrato alla base alla vigilia della scorsa stagione, Arthur fu girato in prestito alla Fiorentina, dove – soprattutto nella prima parte dell’anno – ha trovato quella continuità di cui aveva un gran bisogno. 47 gettoni totali in tutte le competizioni è stato l’ottimo bottino del sudamericano, che però ad inizio luglio è comunque rientrato alla Continassa.

Arthur sfoglia la margherita: due opzioni sul tavolo

Arrivati ormai in prossimità dello start della nuova stagione, l’ex Barcellona fa ancora parte della rosa bianconera ma solo in modo virtuale. Fuori dal progetto tecnico, Arthur attende di conoscere il suo destino per le prossime stagioni, considerando che il suo accordo col club piemontese scade il 30 giugno del 2026.

Proprio nelle battute finali della sessione estiva di scambi si dovrebbe finalmente concretizzare il suo addio. Sul tavolo ci sono due opzioni: o un nuovo prestito – stavolta impostato magari con il diritto/obbligo di riscatto, alla Viola, oppure un ritorno a casa.

Nel campionato brasiliano, dove alcune società hanno già chiesto informazioni su un possibile trasferimento in patria del centrocampista, che nel suo passato vanta anche 22 gettoni con la maglia della Seleçao.

Tra meno di due settimane il giocatore saluterà probabilmente per sempre il centro sportivo bianconero: l’avventura a Torino è giunta alla fine.