Cambia squadra ma non il campionato: il bomber ‘silura’ la Juve

Calciomercato Juventus, i bianconeri negli ultimi giorni hanno chiesto informazioni. Ma la destinazione è un’altra. Ecco dove potrebbe andare

Domani la Juventus di Thiago Motta, nella prima uscita ufficiale della stagione contro il Como in Serie A, si presenterà solamente con 19 elementi. Una rosa ridotta all’osso, nonostante il reintegro di McKennie. Ma sono diversi quelli pronti a partire e servono innesti, lo sappiamo tutti.

In tutti i reparti, ovviamente: tant’è che negli ultimi giorni, secondo le informazioni che sono state riportate da Gianluca Di Marzio, Giuntoli avrebbe fatto un pensiero per l’attaccante dell’Atletico Madrid – accostato nei mesi scorsi alla Roma, e per il quale si è mosso anche il Napoli – Samu Omorodion. I bianconeri lo volevano in prestito (una formula che non piaceva al club spagnolo) ed è anche per questo che, secondo Relevo, sul centravanti si è mossa una squadra sempre della Liga.

Omorodion resta in Spagna, piace alla Real Sociedad

Oggetto del desiderio di diversi club, Omorodion, secondo il sito citato prima, è entrato nel mirino della Real Sociedad, alla ricerca di un attaccante che possa andare a completare il reparto nella stagione che da pochi giorni è iniziata. I baschi stanno annusando l’affare, e sperano di chiudere nel minor tempo possibile. Omorodion, l’anno scorso, ha vestito la maglia dell’Alaves.

Sembrava destinato al Chelsea: in Inghilterra aveva superato anche le visite mediche prima che alcune incomprensioni tra i due club facessero saltare l’affare. E di spazio nella squadra di Simeone non ne dovrebbe avere, chiuso da Griezmann, Sorloth e Alvarez, l’ultimo arrivato preso direttamente dal Manchester City. Come detto i Colchoneros non aprono al prestito, lo vogliono cedere e magari tenendosi anche una percentuale sulla futura rivendita, e la Real Sociedad sembra davvero voler fare sul serio. Insomma, niente Juventus, a meno che Giuntoli non decida di cambiare le carte in tavola. Ma al momento un’altra mossa bianconera non sembra proprio essere all’orizzonte.