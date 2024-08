Chiesa vola subito all’Inter: accordo chiuso e Juve ribaltata

Chiesa va subito all’Inter, accordo chiuso e, adesso, la situazione alla Juventus è totalmente ribaltata: i dettagli.

Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, alla Continassa serpeggia il timore che Federico Chiesa abbia già un accordo chiuso con l’Inter per un trasferimento a parametro zero. Questa prospettiva sta causando non poca preoccupazione tra i vertici della Juventus, che vedono il loro gioiello avvicinarsi pericolosamente ai rivali nerazzurri.

L’Inter, da parte sua, sembra intenzionata a muoversi con decisione e, per evitare di perdere tempo, potrebbe tentare un assalto low cost già entro la fine di agosto. La strategia dei nerazzurri prevederebbe la cessione di uno tra Marko Arnautovic o Joaquín Correa per liberare spazio salariale e raccogliere i fondi necessari per formulare un’offerta da 10 milioni di euro, con l’obiettivo di portare subito Chiesa a Milano.

Chiesa all’Inter: va a parametro zero

Questo scenario, se confermato, rappresenterebbe un vero e proprio shock per la Juventus, che rischierebbe di perdere uno dei suoi giocatori più importanti non solo a un prezzo decisamente inferiore al suo valore di mercato, ma anche in favore di una diretta concorrente per il titolo. La possibilità di vedere Chiesa all’Inter a parametro zero al termine della stagione è un’ipotesi che fa tremare i tifosi bianconeri.

Chiesa, uno dei protagonisti dell’Europeo vinto dall’Italia nel 2021, è diventato uno dei pilastri della Juventus, grazie alla sua velocità, dribbling e capacità di decidere le partite. La prospettiva di perderlo senza incassare nulla sarebbe un duro colpo per la dirigenza juventina, che potrebbe essere costretta a prendere decisioni drastiche per evitare questo scenario.

L’Inter, dal canto suo, vede in Chiesa un’opportunità irripetibile per rafforzare ulteriormente la propria rosa, aggiungendo un giocatore di altissimo livello senza dover affrontare un esborso economico significativo. La cessione di Arnautovic o Correa sarebbe la chiave per liberare risorse e spazio in rosa, consentendo ai nerazzurri di presentare l’offerta giusta alla Juventus. Con il mercato che volge al termine, i prossimi giorni saranno decisivi. La Juventus dovrà agire in fretta se vuole evitare che uno dei suoi talenti più brillanti prenda la strada di Milano, e l’Inter dovrà giocare le sue carte con abilità per cogliere l’opportunità di un colpo che potrebbe cambiare gli equilibri del campionato. Rimaniamo, quindi, in attesa di scoprire ulteriori novità in merito a questa importante questione riguardo l’esterno italiano ormai fuori progetto dalla Juventus. Certamente nelle prossime ore ci saranno novità.