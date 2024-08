È della Juventus fino al 2027: firma UFFICIALE

Arriva la notizia ufficiale in casa Juventus: il calciatore ha firmato e resterà sicuramente in bianconero per altri tre anni.

La Juventus si appresta ad incominciare la stagione 2024-2025 con una rosa ancora parzialmente completa. Nelle scorse ore il club ha comunicato in Lega le numerazioni di maglia ufficiali e fa impressione vedere ancora diversi calciatori in squadra che sono considerati esuberi e fuori dal progetto tecnico.

Un mercato estivo non facile per la Vecchia Signora, visto che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dopo aver messo a segno 4 colpi in entrata sta faticando. In particolare a liberarsi di esuberi e di ingaggi troppo elevati, di conseguenza sta pazientando per arrivare ai 3-4 innesti necessari che mister Thiago Motta chiede.

Non è da escludere dunque che la Juve, se non dovesse riuscire a mettere a segno i colpi mancanti per motivi di bilancio, possa fare come nel recente passato. Ovvero rilanciare qualche elemento ‘extra’ della rosa o attingere dalle giovanili. Proprio per questo motivo la società bianconera ha lanciato il progetto Juve Next Gen, la formazione Under 23 che milita in Serie C e che ha come obiettivo primario la crescita di giovani talenti, sia delle giovanili juventine sia arrivati dall’estero.

Il giovane attaccante della Juventus rinnova: sarà utile anche in prima squadra?

Soulé, Barrenechea, Illing Jr., Dragusin e tanti altri. Basta fare questi nomi per capire quanto sia rilevante il lavoro della Juve Next Gen, che dà l’opportunità ai talenti di proprietà bianconera di restare all’interno del club ma confrontandosi con un campionato vero e proprio come la C.

Ecco perché Thiago Motta, tecnico che lavora molto bene con i talenti in erba, potrebbe sfruttare senza troppi problemi questo settore. In tal senso arriva la notizia ufficiale di una conferma per la squadra U-23 della Juventus: il rinnovo contrattuale siglato da un giovane attaccante esterno che, in questa fase delicata di mercato, potrebbe tornare utile anche alla prima squadra.

Il 22enne Nicolò Cudrig ha appena siglato un rinnovo con la Juve fino al giugno 2027. Un triennale che sancisce la stima che il club di Vinovo nutre nei confronti di questo giovane, capace di giocare da ala sia a destra che a sinistra.

Cudrig, nativo di Cividale del Friuli, è un classe 2002 che in passato ha fatto parte di vivai molto importanti, come quelli di Udinese, Monaco e Cercle Bruges. Nel 2021 è passato alla Juventus che lo ha anche prestato al Perugia nella scorsa stagione, dove ha accumulato 29 presenze ufficiali.

Questo il comunicato: “Nicolò Cudrig, dopo il rientro dal prestito annuale al Perugia della scorsa stagione, ha firmato il suo rinnovo di contratto con la Juventus legandosi ai nostri colori fino al 30 giugno 2027″.