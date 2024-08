Intreccio Sancho-Juventus: scambio e affare al traguardo

Lotta contro il tempo per la Juventus che non ha ancora depennato il nome di Jadson Sancho: spunta lo scambio.

Ultimi giorni di fuoco per la Juventus che spera di poter sfruttare la coda dell’attuale finestra di calciomercato per chiudere l’affare Jadon Sancho. L’esterno inglese, che tanto bene ha fatto nelle due parentesi al Borussia Dortmund, in estate è tornato al Manchester United ma nella rosa dei Red Devils non sembra esserci davvero spazio per lui.

Gli inglesi sono stati uno dei primi club ad esordire in questa nuova stagione, dopo Ferragosto è arrivato l’1-0 casalingo firmato in extremis da Joshua Zirkzee ai danni del Fulham, ma del classe 2000 nemmeno l’ombra. Nessuna convocazione per lui che con il suo entourage continua a cercare nuove destinazioni.

La Serie A è possibile e la Juventus sta cercando in tutti i modi di chiudere la trattativa prima che arrivi la beffa dalle altre pretendenti. Pronta l’offerta nei confronti dell’ala londinese che può approdare al suo prossimo club grazie ad uno scambio di cartellini. Di seguito i dettagli del colpo.

Calciomercato Juventus, il piano per Sancho: lo prendono con uno scambio

Nelle ultime ore pare essere arrivata la svolta per Sancho, smacco per la Juventus che sembra sia stata da poco scavalcata dai rivali del Paris Saint Germain. Il ventiquattrenne inglese è un obiettivo concreto anche per i parigini di Luis Enrique che sarebbero disposti a mettere sul piatto anche il nome di Manuel Ugarte.

Centrocampista uruguaiano nato nel 2001 e nel 2023 passato dallo Sporting Lisbona al PSG per ben 60 milioni di euro. Ora, però, il suo futuro è incerto e il club starebbe pensando di utilizzarlo come pedina di scambio nell’affare Sancho: lo United chiede per lui qualcosa come 40 milioni di sterline che, tradotto in euro, sono poco meno di 50 milioni. Affare non semplice, quindi, per la Juve che ha già iniziato a valutare altre soluzioni.

Se la pista che porta a Manchester dovesse farsi impercorribile, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarebbe pronto a virare su un altro nome già sondato. Il piano B, che tanto alternativa in fondo non è, si chiama Francisco Conceiçao. Figlio d’arte attualmente di proprietà del Porto. In tutto questo la Vecchia Signora si augura anche di sbrogliare la matassa Federico Chiesa, ancora attenzionato dalla Roma soprattutto se Paulo Dybala dovesse volare nel campionato saudita.