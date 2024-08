Scambio ‘monumentale’ sul piatto: bye bye Juventus

Scambio clamoroso per uno dei giocatori più ambiti dalla Juventus: il club mette su un affare monumentale, niente da fare per i bianconeri

La Juventus sta definendo il proprio organico in vista della nuova stagione e sta cambiando diverse cose in ogni reparto. La situazione che continua a tenere banco, per quanto riguarda le uscite, è quella relativa a Federico Chiesa. Il figlio d’arte è stato messo fuori rosa dopo aver rifiutato in ogni modo il rinnovo di contratto, senza aver trovato ancora un club pronto ad acquistarlo e garantirgli quegli 8 milioni d’ingaggio richiesti.

Al suo posto è pronto ad arrivare con ogni probabilità Nico Gonzalez, un altro giocatore prelevato dalla Fiorentina, come spesso è capitato nella storia dei bianconeri. Quando la situazione non era degenerata con il classe ’97, a giugno scorso, si parlava con insistenza di un possibile scambio con un top club europeo, in modo da arrivare ad uno dei giocatori più ambiti sul panorama internazionale. Adesso questo calciatore rischia di aver trovato un altro team e quindi nulla da fare per la Juve.

Scambio clamoroso e addio Juve: nulla da fare per i bianconeri, i dettagli

Se sarà colpo sfumato ci sarà grande rammarico per Cristiano Giuntoli in quanto, pur se dovesse arrivare Nico Gonzalez, alla Juve servirebbe un altro innesto di fantasia lì davanti e infatti non è escluso che gli acquisti saranno quattro da qui al 30 agosto (Kalulu, Koopmeiners, Nico e un altro giocatore offensivo).

In questo caso però i bianconeri avrebbero poco di cui rimproverarsi anche perché c’era la situazione difficile con Chiesa da dover gestire. Ad ogni modo, secondo quanto riportato dal Daily Express, il Chelsea è pronto a fare un’offerta mostruosa al Manchester United per arrivare a Jadon Sancho. Il fantasista offensivo, pagato circa 73 milioni di sterline tre anni fa dai Red Devils, non rientra più nei piani dello United ed è pronto ad un nuovo trasferimento. La Juve era interessata a inserirlo nell’affare Chiesa ma ad oggi in pole sembrano esserci blues e PSG.

I londinesi, infatti, meditano di dare come contropartita tecnica ben quattro giocatori (!) ai Red Devils, liberandosi così di alcuni esuberi che possono servire invece allo United. Come ad esempio Trevoh Chalobah e Conor Gallagher, due tra i quattro prospetti pronti ad essere inseriti nell’affare. Ad entrambi è già stato detto che sono liberi di cercarsi un nuovo club.

Gli altri due nomi non sono ancora stati resi noti ma è chiaro come il Chelsea voglia puntare seriamente su Sancho, a differenza di ten Hag che già contro il Fulham alla prima di campionato non l’ha schierato “trincerandosi” dietro alcuni problemi fisici.