Scambio per Chiesa, Motta allo scoperto: ha già dato il via libera

Scambio per Chiesa, l’allenatore sembra aver trovato una soluzione: l’esterno potrebbe indossare la maglia rossonera.

Nella nuova Juventus che sta prendendo vita giorno dopo giorno non c’è più spazio per un giocatore come Federico Chiesa. Dalle stelle alle stalle: nel giro di pochi mesi l’ex capitano della Fiorentina è passato dall’essere un perno del progetto bianconero ad un esubero. E da un paio di giorni è finito addirittura fuori rosa.

Nelle prossime due settimane Chiesa non si allenerà con il resto del gruppo ma lo farà con gli altri giocatori in odor di cessione. In molti si stanno chiedendo quale sarà il suo futuro: troverà un’altra squadra prima della fine della sessione estiva del calciomercato – nei suoi sogni ci sarebbe la Premier League – oppure resterà a Torino ma senza mettere piede in campo? Difficile fare previsioni. Fatto sta che rimanere un anno fermo sarebbe deleterio per uno come lui, che è nel pieno della carriera e non può permettersi di sparire dalle scene senza poter misurarsi in competizioni importanti come la Champions League.

Scambio per Chiesa, Motta ha chiesto Saelemaekers

Con la Juventus, in ogni caso, è ormai iniziato un vero e proprio braccio di ferro. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli è irremovibile ma in cuor suo spera che una soluzione che possa accontentare entrambi venga trovata negli ultimi giorni di mercato.

Se lo augura anche l’allenatore Thiago Motta, che a quanto pare vorrebbe utilizzare Chiesa come moneta di scambio per arrivare ad un calciatore che conosce molto bene, avendolo allenato lo scorso anno a Bologna. Stiamo parlando del belga Alexis Saelemaekers, tornato in estate al Milan dopo il mancato riscatto da parte del club felsineo. La notizia l’ha data Sportmediaset, sostenendo che si tratta di un’idea apparentemente bizzarra ma che sta prendendo sempre più piede.