Sorpresa Juventus, novità UFFICIALE: tifosi spiazzati

Arriva una decisione ufficiale a sorpresa da parte della Juventus, la novità è un dato di fatto. I tifosi restano spiazzati dall’annuncio

Tempo di novità in casa Juventus. Con l’inizio della nuova stagione sono cambiate un po’ di cose in quel di Torino, a partire dall’allenatore, passando poi per buona parte dei calciatori. Tanti cambiamenti che hanno interessato tutti i reparti dalla difesa all’attacco, passando naturalmente anche per la porta.

Non è ancora concluso il mercato in entrata, anzi i colpi da novanta sono ancora in dirittura d’arrivo come quelli relativi a Koopmeiners o Nico Gonzalez, giusto per fare qualche esempio. In attesa che Giuntoli definisca la miglior strategia possibile e regali a Thiago Motta ciò di cui ha bisogno, la stagione inizierà con i giocatori a disposizione del tecnico italo-brasiliano. Ci sono alcuni reparti dove la situazione è ormai definita, come ad esempio la porta.

Scelta ufficiale a sorpresa in casa Juve: c’è un nuovo numero uno!

Anche per quanto riguarda gli estremi difensori c’è stato un riassetto dell’organico, almeno per quanto riguarda il titolare. Infatti Michele Di Gregorio ha sostituito Wojciech Szczęsny. Il polacco proprio nei giorni scorsi ha raggiunto un accordo per rescindere consensualmente il contratto con i bianconeri ed è attualmente svincolato. Gli altri due portieri, invece, sono confermati: Mattia Perin farà da secondo e Carlo Pinsoglio da terzo.

Con il passaggio da un portiere all’altro, in casa Juve si sono avuti dei cambiamenti anche per quanto riguarda i numeri di maglia. Quello che nessuno si aspettava è di vedere chi è finito col numero uno sulle spalle. Alla fine la maglia per antonomasia del portiere andrà a Mattia Perin e non all’ex Monza, molto legato al suo numero dal quale non si è voluto distaccare. L’annuncio è arrivato stesso da parte della società con un post sui propri account social.

“Il nostro nuovo numero uno”, recita la didascalia con la foto dell’ex portiere del Genoa con la maglia appunto da portiere numero uno. Una maggiore responsabilità a far bene per Perin, che quando chiamato in causa ha sempre dimostrato di essere un portiere affidabile e concreto. Anche per lui c’erano voci di addio durante quest’estate, ma alla fine è rimasto in bianconero, accettando di buon grado il ruolo di secondo. Ad oggi non ci sono margini per un addio né imminente né prossimo.