Thiago Motta lo ha messo alla porta: è già nella Capitale

Giorni di grande fermento in sede di mercato per il club bianconero: il tecnico ha già dato il benservito ad un altro big

Se non è rivoluzione questa, cos’altro dovrebbe accadere per poter definire quello che sta accadendo alla Juve in questa scoppiettante finestra di mercato? Dopo aver ingaggiato Thiago Motta ed aver cambiato lo status di alcuni giocatori prima ritenuti imprescindibili nel progetto tecnico, il club bianconero è impegnato alacremente sul fronte degli arrivi per regalare al nuovo tecnico un roster all’altezza della situazione.

Perso Adrien Rabiot, già in scadenza di contratto lo scorso 30 giugno, Giuntoli ha deciso di sacrificare tre gioielli del laboratorio Next Gen sia per arrivare ad uno degli obiettivi designati, sia per fare cassa in modo da muoversi con più margine di manovra sul mercato.

Ecco che allora Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior hanno preso la via di Birmingham nell’àmbito dello scambio con cash per Douglas Luiz, mentre Matìas Soulé, reduce da una stagione coi fiocchi al Frosinone, ha raggiunto Daniele De Rossi alla Roma.

Oltre a registrare la clamorosa involuzione del rapporto con Federico Chiesa – il figlio d’arte è ai margini della prima squadra, palesemente fuori dal progetto tecnico dell’ex Bologna – la dirigenza piemontese sta per disfarsi di un altro esterno. Uno che, nonostante le due ultime stagioni poco brillanti della Juve in campionato, ha mantenuto un ottimo livello di prestazioni, risultando spesso tra i pochi a salvarsi. Questo però evidentemente non è bastato a Thiago Motta per decidere di puntare sul suo talento: l’esterno sta per prendere la via della Capitale. Ma non quella italiana.

Kostic, addio Juve: lo aspettano in Premier

Come riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo X, l’agente di Filip Kostic, Alessandro Lucci, sarebbe a Londra per esplorare le possibilità per il suo assistito.

The agent Alessandro Lucci is currently in London to explore english market to find a new club for #Juventus’ winger Filip #Kostic, who will leave #Juve in this #transfers window — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 17, 2024

Nello specifico, il Crystal Palace, come già riferito nei giorni scorsi, starebbe facendo dei passi da gigante nella trattativa per portare il serbo a Londra. Poco meno di 7 milioni di sterline – praticamente 8 milioni di euro – è la cifra che le Eagles sarebbero disposte a versare nelle casse bianconere per un giocatore legato alla Juve da un contratto in scadenza a giugno 2026.

Un’occasione quasi irripetibile per la Juve, che ha recepito i dettami del suo nuovo allenatore sul via libera alla cessione dell’ex Eintracht Francoforte.