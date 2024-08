Batosta Pogba, ancora guai: cosa è successo

I guai non finiscono mai per Paul Pogba. Altra doccia gelata per il centrocampista francese della Juventus: ecco cos’è successo

Partenza con il botto per la Serie A 2024-25. I campioni d’Italia in carica dell’Inter si sono fatti imporre il pari dal Genoa, con i rossoblù che hanno agguantato il definitivo 2-2 al 95′ con il tap in di Messias dopo che Sommer gli aveva respinto il calcio di rigore. Non hanno fatto meglio i cugini rossoneri del Milan che, a San Siro, contro il Torino hanno recuperato il doppio svantaggio grazie a una zampata del neoarrivato Morata all’89’ e a una volée del redivivo Okafor, al 95′, su assist di Musah.

Ma il tonfo di giornata è quello del Napoli di Antonio Conte. Il tecnico salentino di certo immaginava ben altro esordio bis in Serie A. Invece, dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia strappata solo alla ‘roulette’ dei calci di rigore a un Modena classificatosi decimo nell’ultimo campionato di Serie B, gli azzurri si sono liquefatti come neve al sole nel secondo tempo del match contro il Verona venendo così travolti per 3-0 dagli scaligeri.

Se Conte – che in conferenza stampa post-match si è assunto la piena responsabilità della debacle al ‘Bentegodi’ tanto da chiedere scusa ai tifosi partenopei, è già sulla graticola, per il suo ex pupillo, Paul Pogba, i guai non finiscono mai.

Pogba, guai a non finire: mette in vendita la sua villa da 4.7 milioni di euro

“Le disgrazie non vengono mai sole”, recita un popolare proverbio. Mai così vero nel caso di Paul Pogba che, dopo la squalifica per doping e lo stipendio al minimo sindacale (2 mila euro al mese) che gli corrisponde la Juventus, deve fare buon viso a cattivo gioco.

Infatti, stando a quanto riferito dal tabloid ‘The Sun’, il crollo verticale del suo stipendio (da 8 milioni di euro all’anno a 2.000 euro al mese), in conseguenza della squalifica di 4 anni per doping, sta costringendo il francese a rivedere il proprio stile di vita al punto tale che il ‘Polpo’ ha deciso di mettere in vendita la sua villa in Inghilterra dal valore di 4.7 milioni di euro, acquistata nel 2016.

L’immobile in questione, sito ad Hale Barns, nel Cheshire, è una sfarzosa villa che in passato è finita nel mirino di Haaland, il centravanti del Manchester City che non perde mai il vizio del gol (ha aperto le marcature nel big match della prima giornata della Premier League contro il Chelsea a Stamford Bridge).

Con tutto quello ha guadagnato in carriera Pogba non è certo sul lastrico, tuttavia la messa in vendita della predetta villa è il segno che per il francese è finito il tempo delle vacche grasse anche perché un’eventuale sentenza negativa da parte del Tas sul ricorso contro la squalifica per doping, oltre a far calare di fatto il sipario sulla sua carriera, metterebbe a serio rischio il suo lucroso contratto con l’Adidas.