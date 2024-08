Dybala-Juventus, giù il velo: annuncio esplosivo

Il futuro di Paulo Dybala è sempre più lontano dalla Roma: è arrivato un annuncio esplosivo sul calciatore giallorosso e la Juventus! I dettagli

In queste ore tiene banco il futuro di Paulo Dybala. La Joya appare sempre più lontano dalla Roma. Anche contro il Cagliari nel debutto stagionale, Daniele De Rossi si è affidato a lui solo da subentrante. Una follia se si pensa il tasso tecnico di cui dispone il classe ’93. Attualmente però appare molto vicina la cessione all’Al Qadsiah in Arabia Saudita.

A Roma in molti si aspettano un addio imminente per come stanno andando le cose sebbene ci sia stato un piccolo dietrofront rispetto a Ferragosto, quando il tutto sembrava fatto. In realtà l’ex Juve ci starebbe pensando eccome, non si sente convinto di accettare una meta così esotica come quella saudita. Rischierebbe di perdere definitivamente anche la nazionale argentina, dopo che Scaloni gli ha promesso di convocarlo se dovesse trovare una certa continuità di prestazioni.

Dybala, arriva l’incredibile annuncio sulla Joya

La sua vicenda continua a tenere con il fiato sospeso tutti i tifosi e addetti ai lavori della Roma. Alla fine è probabile che la Joya si lasci ammaliare dal ricco contratto che gli arabi sono pronti ad offrirgli. Non è però una decisione che è presa a cuor leggero. Intanto il giocatore in questi giorni di incertezza sembra esser stato messo ai margini della rosa.

De Rossi lo utilizza ma part-time, come dimostrato a Cagliari quando è entrato nel cuore della ripresa. A Torino, sponda Juve, c’è ancora chi lo rimpiange per come è finita la storia con l’ex attaccante bianconero. Ne ha parlato anche il giornalista Mediaset Sandro Sabatini, dando un annuncio sulla vicenda Dybala a Radio Radio davvero esplosivo.

“La grande differenza con la Juve è che i bianconeri lo hanno perso a zero mentre la Roma incasserà dal suo addio. La valutazione più spietata fu quella dei piemontesi che lo lasciarono partire gratis, non so se per il comportamento o per altro, ma sta di fatto che ai giallorossi sta andando meglio rispetto come andò con la Juve”, asserisce il noto collega.

E dire che la Roma poteva perderlo per 12 milioni di euro fino al 31 luglio grazie a quella clausola valida per l’estero, ma nessun top club ha voluto investire una cifra tutto sommato alla portata per uno del suo talento. Salvo poi venderlo, per le stesse cifre, agli arabi adesso. Sempre che alla fine l’affare si faccia.