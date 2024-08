Giuntoli lo fa ancora, scambio a sorpresa in Serie A

Cristiano Giuntoli è pronto a farlo ancora: nuovo scambio a sorpresa in serie A che vede coinvolta la Juventus, è in dirittura d’arrivo

Giorni caldissimi di mercato in casa Juventus. A tenere banco c’è sicuramente l’affare Koopmeiners in entrata e la grana Chiesa in uscita (da Ferragosto ufficialmente fuori rosa). Ma oltre ai big della rosa, c’è da pensare anche alle tante operazioni di contorno, soprattutto per i giovani da piazzare o in esubero.

La Juve ha un grandissimo settore giovanile tra Primavera e Next Gen, di contro è che ogni anno si trova alle prese con diversi casi spinosi tra rientri dai prestiti, giocatori che non rientrano più nelle Under da un punto di vista anagrafico e altri da cedere sul quale non si crede più. Cristiano Giuntoli è spesso costretto a fare dei veri e propri salti mortali per accontentare tutti. In queste ore è in dirittura d’arrivo un nuovo scambio a sorpresa in serie A che riguarda proprio la Juve, che farà molto felice Pablo Montero.

Nuovo scambio in casa Juve, gongola Montero: ecco perché

L’ex difensore, che l’anno scorso si è seduto sulla panchina bianconera nelle ultime due giornate dopo l’esonero di Allegri, ripartirà dalla Juve Next Gen, la squadra Under 23 che disputa il campionato di serie C da diverse stagioni, quest’anno inserita nel girone C. L’uruguaiano è pronto ad avere un nuovo giocatore in rosa.

La Juve, infatti, sta perfezionando uno scambio con il Genoa a livello giovanile, come fatto con Dragusin qualche stagione fa. Chissà se i risultati saranno gli stessi. Trovato l’accordo, infatti, per il passaggio in bianconero di Christos Papadopoulos in cambio di Tarik Muharemovic. Per la precisione si tratta di un doppio prestito con diritto di riscatto fissato a 1,5 milione di euro con accordo fino al 2029. Il giocatore che arriva alla Juve è un centrocampista offensivo o trequartista greco classe 2004. Nell’ultima stagione si è messo in luce con la Primavera rossoblù dove ha realizzato 11 gol e 6 assist. In cambio il “Grifone” avrà il difensore centrale del 2003.

Montero conosce già Papadopoulos, avendolo affrontato lo scorso anno in Primavera ed è naturalmente entusiasta dell’operazione. Ha dato l’ok per concretizzare la trattativa, avendolo visto all’opera. L’operazione è stata mandata avanti da Michele Sbravati, attuale responsabile del settore giovanile della Juve che lo aveva già portato in Liguria qualche anno fa. Garantisce lui, lo conosce molto bene. Dunque tra le garanzie ricevute da Sbravati e Montero, con il greco si dovrebbe andare sul sicuro e la Juve avere un nuovo campioncino tra le mani.