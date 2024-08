Ha scelto finalmente la Juve: accordo al traguardo

Ha scelto finalmente la Juve, l’obiettivo bianconero sta per “cedere”: decisivo il nuovo pressing da parte di Giuntoli.

L’attesa snervante sta per terminare: alle 21 sarà finalmente esordio in campionato. La sfida tra la Juventus ed il Como abbassa la saracinesca sulla prima giornata di Serie A, che al momento conta solo due vittorie, quelle di Lazio e Verona. Inter e Milan hanno pareggiato e si è è dovuta accontentare di un punto anche la Roma di Daniele De Rossi.

Naufragio totale, invece, per il Napoli di Antonio Conte, travolto 3-0 dagli scaligeri. Thiago Motta e i suoi uomini hanno dunque una grande occasione per accumulare un piccolo ma significativo vantaggio nei confronti di quelle che potrebbero essere le dirette concorrenti per lo scudetto. Dopo un precampionato che ha lasciato parecchi dubbi, il tecnico italobrasiliano vuole stupire il pubblico dello Stadium contro i lariani neopromossi, allenati da un altro che da calciatore ha avuto una carriera strepitosa e costellata di vittorie come Cesc Fabregas. Tuttavia, mentre Danilo e compagni lotteranno in campo con l’obiettivo di prendersi i primi tre punti, il responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli continuerà a lavorare per rendere ancora più forte e completa la rosa di Motta.

Ha scelto finalmente la Juve, Kalulu adesso è più vicino

Oltre a Koopmeiners e a Nico Gonzalez, il direttore tecnico bianconero ha fretta di chiudere anche per Pierre Kalulu, al quale sta facendo da giorni una corte serratissima.

In queste ore ci sono stati nuovi contatti diretti Juventus-Kalulu per sbloccare la trattativa. Il difensore francese adesso si avvicina all’accordo totale con i bianconeri. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 19, 2024

Il terzino del Milan però non vorrebbe lasciare Milanello. Non lo convince l’idea del prestito, desideroso com’è di giocarsi le sue chance in rossonero alla corte di Paulo Fonseca. E nonostante la Juventus e il Diavolo avessero trovato subito un accordo, la trattativa si è interrotta per i dubbi del calciatore. In ogni caso, secondo il giornalista Matteo Moretto in queste ore ci sono stati dei nuovi contatti per sbloccare il tutto e non è detto che il francese possa ripensarci.