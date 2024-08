Juve-Como, bocciato il colpo di Giuntoli: “Impresentabile, un disastro”

Juventus-Como, bocciato il colpo di Giuntoli. Ecco cosa sta succedendo nel primo tempo della partita allo Stadium.

Durante la partita Juventus-Como, il nuovo acquisto della Juventus, Cabal, è finito al centro delle critiche dei tifosi. Il difensore colombiano, arrivato a Torino grazie al lavoro di Cristiano Giuntoli, non ha offerto la prestazione che molti si aspettavano, scatenando un’ondata di commenti negativi sui social media.

Cabal palla al piede è un disastro #Juventus #JuventusComo — DamGrav (@DamGrav76) August 19, 2024

Cabal malaccio fino ad ora #JuventusComo — Mamozio (@Mamoziocag8) August 19, 2024

Cabal disastroso — ilMottiano (@ggiuve1897) August 19, 2024

Fin dal primo tempo, il giovane difensore è apparso in difficoltà, commettendo errori che non sono passati inosservati ai supporter bianconeri. Su Twitter, gli utenti hanno espresso il loro disappunto con commenti duri e diretti. “Cabal disastroso“, ha scritto un tifoso, mentre un altro ha aggiunto: “Cabal malaccio fino ad ora“. Non sono mancate critiche ancora più severe, come: “Spero che questa partita serva per capire che Cabal è impresentabile“. Queste reazioni evidenziano come l’impatto iniziale del colombiano non sia stato quello sperato. Il giovane difensore, che ha un curriculum promettente, è ora chiamato a dimostrare il suo valore nelle prossime partite per riconquistare la fiducia dei tifosi e convincere la dirigenza juventina dell’investimento fatto su di lui.