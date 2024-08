Koopmeiners con lo scambio: la Juventus la chiude così

Koopmeiners con lo scambio: la Juventus ha trovato la carta per arrivare al centrocampista dell’Atalanta. L’affare si sblocca in questo modo

Oggi la Juventus debutta in campionato contro il Como. Ma si è capito già da ieri che la partita, almeno ai giornalisti presenti in conferenza stampa, interessa davvero poco. Tutti vogliono notizie di mercato, soprattutto relative a Koopmeiners e Nico Gonzalez.

Entrambi sono fuori dal progetto tecnico di Atalanta e Fiorentina e aspettano che i club possano trovare la giusta soluzione. Vedremo chi arriverà e se lo faranno entrambi, sicuramente per il centrocampista della Dea la Juventus si è mossa con larghissimo anticipo. Sembra un’operazione in dirittura d’arrivo. Ma nelle ultime ore una notizia di mercato che ha riguardato l’Atalanta potrebbe aprire un nuovo scenario, di quelli che non erano preventivabili fino a poche ore fa.

Koopmeiners con lo scambio: inserimento di Chiesa

Il Psg ha messo nel mirino Lookman che non è stato convocato per la trasferta di Lecce. Il giocatore attende la chiusura dell’affare per volare in Francia e secondo tuttoatalanta.com qualcuno al suo posto Gasperini lo dovrebbe avere.

E in queste ore dalle parti di Bergamo starebbe anche girando il nome di Federico Chiesa: l’esterno è fuori dai piani della Juve così come confermato da Thiago Motta nella conferenza stampa prima della sfida contro il Como: “Nulla è cambiato” ha detto il nuovo tecnico bianconero. E chissà, adesso, magari Chiesa potrebbe finire nell’affare che potrebbe portare l’olandese a Torino oppure magari andare in Lombardia in un’operazione separata. Vedremo quello che succederà nel corso delle prossime ore, ma senza dubbio è un’opzione da tenere assolutamente in considerazione per tutti.