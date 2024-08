La Juventus gli ha detto addio: è già la rivelazione del campionato

Dopo aver scelto di rinunciarci durante questo calciomercato estivo ora la Juventus teme di aver sbagliato: la sua prestazione è stata super.

Dopo un inizio scoppiettante, caratterizzato soprattutto dai colpi Douglas Luiz, Di Gregorio e Khephren Thuram, il calciomercato della Juventus si è un po’ arenato. Entro il 30 agosto, ovvero il giorno in cui è prevista la ‘deadline’ delle trattative, i tifosi bianconeri si aspettano almeno altri tre colpi: dovrebbero arrivare Koopmeiners, Nico Gonzalez e un difensore (Kalulu in pole).

Rinforzi assolutamente necessari, dato che al momento – complice anche qualche indisponibilità, senza dimenticare i tanti esuberi – la rosa a disposizione di Thiago Motta è davvero ridotta all’osso. Anche per questo più di qualcuno comincia a rimpiangere qualche possibile elemento che poteva davvero fare comodo all’ex allenatore del Bologna.

Tra questi c’è Mason Greenwood, l’ex attaccante del Manchester United che qualche settimana fa veniva dato molto vicino ai colori bianconeri. Thiago Motta avrebbe infatti potuto sfruttare le sue eccellenti caratteristiche da esterno destro ma anche la sua apprezzatissima duttilità che lo porta a garantire un buon rendimento come seconda punta.

Juventus sconvolta: il mancato acquisto fa faville

Il 22enne inglese ha lasciato definitivamente i Red Devils dopo essere stato sospeso in seguito ai procedimenti giudiziari a suo carico. Tuttavia la sua destinazione non è stata Torino, come suggerivano invece i rumors: lo scorso luglio Greenwood ha infatti deciso di accettare la corte dell’Olympique Marsiglia, che ha versato 35 milioni di euro nelle casse del Manchester United (più il 50% su un’eventuale futura rivendita) per assicurarsi il talento.

Un esborso rilevante per i marsigliesi, che ha spinto Greenwood a dimostrare fin da subito che i soldi sono stati spesi bene. Nella prima giornata di Ligue 1 la truppa allenata da Roberto De Zerbi si è imposta con il roboante punteggio di 5-1 sul campo del Brest, club che lo scorso anno ha concluso al terzo posto ottenendo una storica qualificazione in Champions League.

Il primo gol del Marsiglia nel torneo francese è stato messo a segno proprio dall’ex United, che poi si è ripetuto alla mezz’ora del primo tempo su calcio di rigore. Nel complesso una prestazione eccellente dell’inglese che non ha fatto altro che aumentare il rimpianto di buona parte della tifoseria juventina: l’esterno aveva davvero tutti i requisiti per esaltarsi nel gioco di Thiago Motta.