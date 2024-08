La Juventus lo ‘scippa’ al Napoli: formula clamorosa

La Juventus è pronta a scippare il Napoli su un obiettivo che i due club hanno in comune. La formula del possibile arrivo è clamorosa, i dettagli

Il mercato continua a tenere banco come non mai in questi caldi giorni di agosto, anche adesso che il pallone è ritornato a rotolare sui campi di serie A. Ci sono ancora da definire molte situazioni per quanto riguarda i colpi in entrata della Juve, a cui servirebbero quattro innesti su espressa richiesta di Thiago Motta.

Cristiano Giuntoli sta facendo il massimo per accontentare il proprio allenatore. Da Koopmeiners a centrocampo andando al difensore individuato in Pierre Kalulu. Infine nella lista della spesa sono stati inseriti anche due giocatori offensivi. Il primo è Nico Gonzalez, il profilo del secondo non è stato ancora definito e sono in corso valutazioni da parte della società.

La Juve può soffiarlo al Napoli! Affare incredibile in serie A

Nello stesso reparto anche il Napoli è alla ricerca di diversi nuovi innesti. L’ex Juve Antonio Conte è stato chiaro in conferenza stampa alla vigilia della prima di campionato, esternando in maniera netta la propria delusione per un mercato che fin qui non decolla. L’operazione rilancio si fa complicata. Bianconeri e azzurri sarebbero finiti sullo stesso obiettivo.

Come riportato da Sky Sport, infatti, i due club di serie A hanno messo nel proprio mirino Samu Omorodion dell’Atletico Madrid. Il gioiellino classe 2004 che nell’ultima stagione si era messo in luce all’Alaves, è seguito da diversi top club europei. Napoli e Juve hanno chiesto informazioni ai colchoneros, sebbene la situazione al momento sia in salita per entrambe. Di sicuro lo è per gli azzurri, in quanto le priorità di mercato al momento sono altre, come ad esempio Romelu Lukaku richiesto espressamente dall’ex CT. Inoltre il prezzo dello spagnolo è ritenuto troppo alto per le casse dei partenopei.

Diversa la situazione per la Juve, desiderosa di riempire i buchi di cui la rosa ha bisogno. L’attaccante sarebbe perfetto per il club bianconero. Ad oggi, però, il team mercato piemontese l’ha richiesto solo in prestito, una possibilità a cui non apre l’Atletico fuori dalla Spagna. Sul suolo iberico è corteggiato da Villarreal e Real Sociedad. Inoltre alla Juve servirebbe anche l’uscita di Milik. Ad ogni modo se il futuro di Omorodion sarà in serie A, sono i bianconeri a partire in pole e poter beffare i rivali partenopei.