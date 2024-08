Lascia la Juve ma non la Serie A: accordo trovato

Saranno dieci giorni di fuoco per quello che riguarda il calciomercato in casa Juventus con i bianconeri pronti a chiudere diverse trattative.

Cristiano Giuntoli è costantemente al lavoro in questi giorni per andare a sistemare l’organico della Juventus sia per quello che riguarda le operazioni in entrata che per quelle in uscita.

L’obiettivo principale della Juventus resta sempre quello di portare a Torino Teun Koopmeiners. L’olandese è in cima alla lista dei desideri del club bianconero da mesi ormai e l’affare appare sempre più vicino alla conclusione positiva. Il calciatore è ormai separato in casa con Gian Piero Gasperini che non lo ha potuto utilizzare nelle prime uscite ufficiali. L’olandese vuole solamente la Juventus anche se l’Atalanta non sembra intenzionata a scendere dalla valutazione di circa 60 milioni di euro che fa del calciatore. Nel frattempo però, si lavora anche alle uscite ed è fatta per una cessione.

Calciomercato Juventus, fatta per una cessione: tesoretto in arrivo

Stando a quanto affermato da Paolo Bargiggia su X, è stato raggiunto l’accordo tra la Juventus ed il Venezia per il passaggio di Nicolussi Caviglia ai lagunari a titolo definitivo. Un affare che porterà nelle casse dei bianconeri 3,5 milioni di euro di parte fissa ai quali andranno aggiunti 1,5 milioni di bonus nel caso in cui dovessero essere raggiunti.

Il centrocampista era finito da tempo nella lista dei cedibili in casa Juventus con i bianconeri che hanno deciso di rivoluzionare completamente il proprio reparto mediano. La trattativa con il Venezia andava avanti ormai dall’inizio della sessione estiva di mercato senza che i club riuscissero però a trovare un’intesa per il passaggio del mediano alla corte di Eusebio Di Francesco.

Nelle ultime ore sembra essere stato raggiunto l’accordo per l’arrivo di Hans Nicolussi Caviglia al Venezia con il centrocampista pronto quindi a vivere una stagione con maggiore continuità in Serie A. Spesso chiamato in causa da Massimiliano Allegri durante la scorsa stagione, il centrocampista lascerà la squadra dove è cresciuto, entrando nel settore giovanile a poco più di 8 anni.

Da capire quello che sarà il futuro di Fabio Miretti. Il centrocampista classe 2003 potrebbe lasciare i bianconeri in prestito secco nel momento in cui Koopmeiners dovesse giungere a Torino. Miretti piace a diversi club in Serie A con il Genoa che in questo momento appare in pole per assicurarsi il cartellino del mediano in prestito secco fino al termine della stagione in corso.