Salta Koopmeiners, annuncio bomba: Juve gelata

Teun Koopmeiners è il grande obiettivo della Juventus per questo finale di mercato: il passaggio dell’olandese ora è a rischio

Thiago Motta ha bisogno di rinforzi in mezzo al campo e l’atalantino è il prescelto. Trattare con Percassi non è semplice e con il passare dei giorni la fiducia sta diminuendo. I tifosi sono preoccupati.

Tutto il mercato della Juve si decise in queste ultime ore di mercato. Thiago Motta ha bisogno di innesti importanti per completare il proprio puzzle e per questo non vuole ancora dare un giudizio definitivo alla manovre della società. Giuntoli sta puntando tutto su Teun Koopmeiners, il grande sogno dell’estate bianconera. Il giocatore si è già schierato in favore della Vecchia Signora, rifiutando di allenarsi con la Dea e andando allo scontro con società e allenatore. Gasperini non ha potuto contare su di lui per la sfida di Supercoppa Europea contro il Real Madrid e di certo questo non gli ha fatto piacere.

Percassi non indietreggia rispetto all’iniziale richiesta di 60 milioni e la Juve ne deve prendere atto. Ai bianconeri mancano i soldi delle uscite di Chiesa, McKennie, Milik e altri esuberi. Per ora si vive una situazione di stallo con la fretta di dover mettere tutto a posto in meno di due settimane. Tra l’altro non c’è solo Koopmeiners nella mente della Juve, visto che servirà regalare a Motta anche un esterno d’attacco con qualità realizzative importanti. Galeno e Conceiçao sono i preferiti, ma anche qui non tornano i conti.

Juventus in ansia per Koopmeiners: i tifosi bianconeri hanno paura che l’affare salti

Numericamente la rosa della Juve è attualmente piuttosto scarna e questo è un dato di fatto. McKennie è stato reintegrato nel gruppo e da esubero si è trasformato per il momento in alternativa. I tifosi iniziano ad essere in ansia anche perché se l’obiettivo è contendere all’Inter il tricolore non c’è tempo da perdere.

Un esperto di cose bianconere come il giornalista del Corriere della Sera Giuseppe Alberto Falci, ha espresso sulle colonne de IlNapolista.it tutte le sue perplessità.

“Poche le certezze, tanti i dubbi. Prima di tutto sul mercato. Un mercato che è in alto mare. Dov’è Koopmeiners? E dove sono le famosi ali di cui si parla da settimane?”. Manca all’appello anche un vice-Vlahovic e per questo Falci aggiunge: “Thiago Motta si dice tranquillo, noi bianconeri non lo siamo”.