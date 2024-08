Voti Juventus-Como 3-0, Mbangula una meraviglia: Cambiaso disegna calcio

La Juventus ha affrontato la neopromossa Como nella prima partita del campionato nel proprio stadio di casa.

Risultato finale 3-0 all’Allianz Stadium. Una partita decisamente importante per la Juventus, visto che i bianconeri questa sera esordivano allo Stadium nella prima partita della stagione con alla guida il nuovo allenatore Thiago Motta.

La squadra di Thiago Motta è scesa in campo con un 11 titolare dei migliori giocatori a disposizione e con alcune grandi sorprese, come il giovanissimo esordiente (in prima squadra) Mbangula che stasera si prende il titolo di “man of the match” di questa partita.

Juventus-Como, i voti dei bianconeri:

Una partita ricca di episodi: di pali, di traverse ma anche di una splendida prestazione di Dusan Vlahovic nonostante un gol annullato del 3 a 0. Thiago Motta si presenta al meglio ai suoi nuovi tifosi, con scelte tecniche di prestigio e anche molto coraggiose. Ma andiamo a scoprire i voti dei protagonisti della gara di questa sera all’Allianz Stadium di Torino.

Juventus (4-1-4-1): Di Gregorio 6,5; Cambiaso 7,5, Bremer 6,5, Gatti 6, Cabal 5.5; Thuram 7,5; Weah 7, Locatelli 6, Mbangula 8, Yildiz 7; Vlahovic 7. Entrati a partita in corso: Fagioli 6,5, Douglas Luiz (SV), Savona 6

Un buona la prima che non ha tradito, assoltuamente, le aspettative dei tifosi. Ora cresce un forte entusiasmo per il futuro. I bianconeri partono con una vittoria importante che lascia ben sperare per le prossime sfide. Certamente si tratta di una sola partita ma, in un certo senso, alcuni spunti del nuovo tecnico si sono già visti in questa partita contro un Como tuttaltro che facile da affrontare.