35 milioni e tre giocatori sul piatto: Juventus in chiusura

Cristiano Giuntoli non ha avuto neppure il tempo di godersi il roboante 3-0 rifilato al Como nella notte dell’Allianz Stadium. L’attenzione del direttore tecnico bianconero in questo momento è focalizzata interamente sul mercato e su quegli affari che la Juventus cercherà di concludere prima della fine della sessione estiva, prevista per il prossimo 20 agosto.

La rosa a disposizione di Thiago Motta, come si è potuto vedere nella partita con i lariani, è piena di risorse – il tecnico italobrasiliano ha dimostrato di voler attingere parecchio dal “serbatoio” Next Gen – ma rimane incompleta e ancora troppo corta. Per poter consentire all’ex allenatore del Bologna di lottare su più fronti (Champions League, campionato e Coppa Italia) servono indubbiamente altri 3 o 4 acquisti di spessore. Il rinforzo per la difesa è Pierre Kalulu, in arrivo dal Milan, ma Giuntoli continua a lavorare per portare a Torino l’atalantino Teun Koopmeiners e l’esterno della Fiorentina Nico Gonzalez. Ma se per quanto riguarda l’olandese non ci sono novità rilevanti, nelle prossime ore potrebbe finalmente sbloccarsi la trattativa per l’argentino.

35 milioni e tre giocatori sul piatto, Gonzalez sempre più vicino: Arthur e Kostic a Firenze?

Nico Gonzalez è stato molto chiaro con la società gigliata. Ha comunicato ai dirigenti viola la volontà di andare via dopo tre anni molto intensi ed è pronto a lasciare Firenze.

I dettagli https://t.co/ZLJbPgnqKv — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 20, 2024

Il presidente della Fiorentina Commisso tuttavia si è messo di traverso quando la trattativa stava per decollare, non avendo nessuna intenzione di cedere il suo giocatore più rappresentativo per meno di 40 milioni. Motivo per cui la Juventus ha alzato di poco l’offerta, arrivando a proporre alla Viola 30 milioni di euro più 4-5 di bonus, come sostiene l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul suo sito. Sul giocatore, in realtà, c’è pure l’Atalanta, ma secondo il giornalista Sky la Dea è molto indietro rispetto alla Signora, alla quale Gonzalez ed i suo entourage hanno dato priorità assoluta. Di Marzio ha svelato anche che Juventus e Fiorentina stanno parlando di Kostic e Arthur, due esuberi bianconeri che fanno gola al club toscano.