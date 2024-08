Addio Juventus e ribaltone: firma di nuovo dopo il prestito

Calciomercato Juventus, addio Juventus e nuovo ribaltone: ecco come cambiano le cose. Tutti i dettagli dell’operazione.

Stando all’indiscrezione di ‘The Athletic’, l’ala dell’Aston Villa, Samuel Iling-Junior, sta attualmente esplorando possibili opzioni di prestito mentre si avvicina la chiusura della finestra di trasferimento. Il giovane talento inglese, arrivato a Villa Park dalla Juventus lo scorso luglio, è alla ricerca di una soluzione che gli permetta di giocare con continuità e accelerare il proprio sviluppo.

Iling-Junior è stato acquistato insieme al centrocampista Enzo Barrenechea per una cifra complessiva di 22 milioni di euro. Nonostante l’importante investimento, entrambi i giocatori sono stati esclusi dalla lista dei convocati per la partita di apertura della Premier League contro il West Ham United, suscitando speculazioni sul loro immediato futuro con il club.

Iling-Junior in prestito: si sondano opzioni prima della chiusura del mercato

Durante la preparazione estiva, Iling-Junior ha preso parte a diverse amichevoli con la squadra di Unai Emery, dimostrando una certa versatilità. Sebbene il ventenne possa ricoprire vari ruoli, tra cui terzino sinistro e ala sinistra, Emery lo ha schierato principalmente come esterno offensivo sulla sinistra. Tuttavia, la forte concorrenza in quella posizione, con giocatori come Jacob Ramsey, Morgan Rogers, Emiliano Buendia e John McGinn, ha limitato le opportunità per Iling-Junior di trovare spazio in prima squadra.

Il nazionale inglese è desideroso di ottenere un minutaggio regolare, condizione che l’Aston Villa considera essenziale per il suo sviluppo. Per questo motivo, il club sta valutando la possibilità di un prestito, simile alla situazione di Lewis Dobbin, che, dopo essere stato acquistato dall’Everton, è stato ceduto in prestito al West Bromwich Albion. Nonostante l’intenzione di cedere Iling-Junior in prestito, la società è determinata a trovare la soluzione giusta. Il giocatore partirà solo se si presenterà un’opportunità che garantisca un ambiente favorevole al suo sviluppo e che gli offra le giuste prospettive di crescita.

Nella scorsa stagione con la Juventus, Iling-Junior ha accumulato 27 presenze, di cui sei da titolare. Anche se spesso è stato utilizzato come sostituto, nelle ultime due partite della stagione ha giocato 90 minuti completi, mostrando il suo potenziale. Tuttavia, la sua nuova avventura in Premier League potrebbe iniziare lontano da Villa Park, almeno temporaneamente, in attesa di consolidarsi definitivamente tra i titolari della squadra di Unai Emery. Ora per l’ex Juventus si prevede un futuro con più minutaggio e la possibilità di giocare da titolare date le sue potenzialità, ancora, parzialmente inespresse.