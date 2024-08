Adieu Juve, trasferimento lampo al Milan: Fonseca al settimo cielo

La Juventus deve dire addio ad un calciatore che sembra ormai destinato a trasferirsi al Milan nei prossimi giorni.

La vittoria sul Como all’esordio in campionato ha portato grande entusiasmo in casa bianconera con la Juventus che ora può concentrarsi sulle ultime trattative di mercato.

La dirigenza della Juventus sa bene quali siano gli ultimi colpi da mettere a disposizione di Thiago Motta per completare la rosa a sua disposizione. Fatta con il Milan per l’arrivo di Pierre Kalulu in difesa, i bianconeri stanno provando a chiudere con l’Atalanta per Teun Koopmeiners, da mesi ormai in cima alla lista di Cristiano Giuntoli. Nel frattempo però, il Milan appare in pole per un calciatore che a lungo è stato attenzionato dalla dirigenza bianconera senza però riuscire a trovare l’accordo per portarlo a Torino.

Calciomercato Milan, sorpasso sulla Juventus e colpo bianconero

Intervistato da Milanlive.it, Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ha fatto il punto sul mercato del Milan confermando la volontà del club meneghino di mettere a disposizione di Paulo Fonseca Manu Koné, centrocampista del Borussia Moenchengladbach.

Il mediano è stato seguito per tutta l’estate dal Milan che lo ha considerato per molto tempo un’alternativa a Youssouf Fofana. Arrivato il centrocampista dal Monaco, la dirigenza rossonera non ha smesso di seguire il mediano del club tedesco, intenzionato a mettere a disposizione di Paulo Fonseca un altro mediano muscolare. Reduce dall’esperienza alle Olimpiadi con la nazionale francese con la quale ha vinto l’argento, Koné avrebbe già dato il suo assenso al passaggio in rossonero: “Ma se non si sfoltisce il centrocampo non arriva – ha detto Passerini a Milanlive.it – Adli e Pobega andranno via, mentre è più difficile la situazione riguardante Bennacer”.

La Juventus aveva seguito a lungo il giovane talento francese, decidendo poi di puntare su Kephren Thuram e Douglas Luiz in mezzo al campo, restando però alla finestra nel caso in cui si fosse aperta un’opportunità per assicurarsi anche il giovane francese. L’esborso in arrivo per Kalulu e quello programmato per Koopmeiners però, rendono difficile la possibilità di chiudere per un altro acquisto intorno ai 20 milioni di euro.

Nei prossimi giorni il Milan, forte proprio della cessione di Kalulu alla Juventus, proverà a dare l’assalto a Manu Koné, valutato dal Borussia Moenchengladbach circa 25 milioni di euro. Successivamente i rossoneri penseranno ad altre uscite con Yacine Adli e Tommaso Pobega che non rientrano nei piani del tecnico portoghese e sono pronti a salutare. Sul primo c’è l’interesse di alcune squadre di Premier League, per il secondo hanno chiesto informazioni Genoa e Torino.