Arabia rifiutata: ha scelto ancora la Juve

By

La Juventus, in attesa di debuttare in campionato, prepara ulteriori acquisti. Un obiettivo ha respinto l’Arabia: vuole solo i bianconeri.

Da un lato, l’attesa per il debutto in campionato contro il neo promosso Como guidato da Cesc Fabregas e la voglia di approfittare subito al meglio dei passi falsi compiuti dall’Inter, dal Milan e dal Napoli. Dall’altro, la necessità di chiudere presto almeno un paio delle trattative fin qui impostate al fine di rafforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta e renderla maggiormente profonda. Sono ore intense in casa Juventus, impegnata su diversi fronti.

I riflettori sono puntati soprattutto su Teun Koopmeiners, per il quale sono stati compiuti dei concreti passi in avanti nelle ultime ore. Sul piatto, in particolare, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha messo 59 milioni di cui 52 cash e 7 di bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. Per l’olandese, invece, è pronto un quinquennale da 4.5 milioni netti all’anno. La fumata bianca, complice pure l’arrivo di Lazar Samardzic a Bergamo, è quindi soltanto una questione di tempo.

In attesa delle strette di mano finali, Giuntoli risulta al lavoro anche per portare a Torino un’ala destra capace di inventare la giocata vincente in qualsiasi momento. Il preferito, fino a qualche giorno fa, rispondeva al nome di Nico Gonzalez tuttavia l’inserimento della Dea (che punta ad acquistarlo tramite i proventi della partenza di Koopmeiners) ha obbligato la Juve a sondare di nuovo la pista che conduce a Francisco Conceicao.

Juventus, ha detto no all’Arabia Saudita: vuole solo i bianconeri

Il 21enne, autore di 8 reti ed altrettanti assist nelle 43 apparizioni totalizzate nella scorsa stagione, piace molto a Motta ed ha una valutazione intorno ai 30 milioni. Giuntoli, di recente, ha provato a proporre un prestito oneroso da 8 milioni più di 2 bonus e obbligo di riscatto fissato a 20. L’offerta avanzata, però, non è bastata a strappare il “sì” della società presieduta da André Villas Boas. La trattativa, in ogni caso, è tutt’altro che saltata.

Il classe 2002 infatti, stando a quanto riportato da ‘Record’, ha respinto le avance dell’Al-Hilal spiegando di voler trasferirsi alla Juventus e giocare in Serie A. Parole e musica per Giuntoli che, nel prossimo confronto, proverà a chiudere l’affare alle proprie condizioni facendo leva sulla volontà del calciatore di sbarcare alla corte di Motta. Il quale attende di ricevere ulteriori regali. La Juve, per tornare competitiva ad alti livelli ed affrontare al meglio le 5 competizioni che la vedranno protagonista, ha bisogno di forze fresche.