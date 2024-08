Batosta Juve, doppia lesione: comunicato UFFICIALE

Batosta Juventus, la lesione è doppia ed entrambi ritorneranno dopo la sosta. C’è anche il comunicato ufficiale

Una doppia batosta per Thiago Motta, che non può godere nel migliore dei modi possibile della vittoria contro il Como arrivata ieri sera nella prima giornata del campionato.

Questa mattina al J|Medical hanno sostenuto degli esami sia Thuram che Weah. Il secondo, ieri sera, dopo l’infortunio è rimasto in campo per pochi minuti riuscendo anche a trovare il gol alla fine del primo tempo che ha indirizzato in maniera definitiva la sfida contro gli uomini di Fabregas. Detto questo, andiamo a vedere il comunicato ufficiale della Juventus sulle condizioni dei due uomini. No, non sono buone notizie.

Batosta Juventus, il comunicato su Thuram e Weah

“A seguito dei problemi muscolari accusati nel corso della partita di ieri sera, questa mattina Khephren Thuram e Timothy Weah sono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato per il primo una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra e per il secondo una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Per entrambi sono previsti nuovi esami tra circa 10 giorni”.

Insomma, hanno finito di giocare in questo mese di agosto e salteranno sicuramente le prossime due sfide di campionato. Rientreranno a metà settembre, nella gara contro l’Empoli, dopo la sosta per le nazionali. Almeno si spera possa essere così, visto che come leggete anche voi non sono state comunicate date ufficiali di un possibile rientro. Due perdite pesantissime dentro una rosa già ridotta all’osso e si è visto ieri sera con Mbgangula in campo dall’inizio e Savona che ha preso proprio il posto di Weah all’inizio della ripresa. Diciamo che i tre punti sono buoni, dolcissimi. Ma lasciano un retrogusto amaro.