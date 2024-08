Chiesa-Juve, è finita: cambia squadra ma resta in Serie A

Il divorzio è ormai quasi ufficiale tra Chiesa e la Juventus: l’attaccante è ai saluti, ma potrebbe rimanere in Serie A

Nessun colpo di scena in vista per quanto riguarda il futuro di Federico Chiesa. Ormai il dado è tratto: alla Juventus per l’ex Fiorentina non c’è più spazio. Da Nico Gonzalez a Francisco Conceição, sugli esterni il club bianconero sembra intenzionato a puntare su profili di altro tipo, e ha ormai messo definitivamente alla porta l’attaccante pilastro della Nazionale italiana, alla ricerca a questo punto di una nuova sistemazione. E potrebbe trovarla ancora in Serie A.

Per quanto al centro di numerose discussioni negli ultimi anni, soprattutto dopo il grave infortunio con cui ha dovuto convivere, Chiesa resta senza dubbio uno dei giocatori italiani più apprezzati e rispettati a livello tecnico. Ciò che lo sta frenando in questo momento, più che le condizioni fisiche, sono le richieste economiche, alla base di fatto del divorzio inevitabile con la Juventus.

E se la suggestiva ipotesi di uno scambio con il Chelsea che avrebbe coinvolto la stella inglese Raheem Sterling è tramontata in fretta, nelle ultime ore ha ripreso piede per il nazionale azzurro un’ipotesi tutta italiana, in una delle squadre che maggiormente sembrerebbe disposta a dargli fiducia: la Roma di Daniele De Rossi, pronta probabilmente a dire addio a un pilastro, anche lui ex Juve, come Paulo Dybala.

Chiesa, niente Inter: può andare alla Roma, ma solo a una condizione

Tentato dall’ipotesi Inter a parametro zero nel 2025, Chiesa non può permettersi certo di rimanere un anno ai box, in tribuna, ai margini di una Juventus che non vuole più avere nulla a che fare con lui. A questo punto della sua carriera un anno di pausa potrebbe infatti tramutarsi in una vera e propria pietra tombale su ogni sua ambizione.

Anche per questo motivo l’attaccante non avrebbe chiuso la porta a un’ipotesi giallorossa, con la Roma sempre più desiderosa di regalarlo, come ultimo grande colpo, al tecnico Daniele De Rossi. Per potergli fare spazio non basta però l’addio di Dybala. I giallorossi dovranno prima liberarsi anche di un altro ingaggio pesante.

È per questo motivo che l’agente dell’attaccante bianconero, Fali Ramadani, si sarebbe messo in moto per aiutare la dirigenza giallorossa a trovare una nuova sistemazione a Tammy Abraham. L’ex Chelsea non rientrerebbe, infatti, nei piani di De Rossi, e potrebbe con la sua partenza far spazio all’arrivo di un giocatore di primissimo piano come Chiesa.

Resta da capire chi potrebbe però venire incontro alle richieste della Roma per il centravanti inglese. In questo momento Ramadani starebbe infatti lavorando su alcune piste arabe, poco affascinanti per il giocatore ma di certo molto remunerative. Ma di ipotesi concrete all’orizzonte non ce ne sarebbero.

La sensazione è che bisognerà quindi aspettare gli ultimi giorni di mercato per poter capire se il triangolo che coinvolge Abraham, la Roma e Chiesa, oltre che la Juventus sullo sfondo, potrà concretizzarsi o meno.