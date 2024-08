Dal Napoli alla Juventus, Giuntoli ha rotto gli indugi: scacco matto e visite mediche

Dal Napoli alla Juventus, il direttore tecnico bianconero ha deciso di virare su di lui: l’ufficialità è a un passo.

Per il terzo anno di fila la Juventus ha vinto la prima partita di campionato con il risultato di 3-0. Le “vittime” dei bianconeri sono state, nell’ordine, Sassuolo, Udinese e Como. I più scaramantici avranno sicuramente fatto gli scongiuri, visto che l’epilogo delle ultime due stagioni non è stato poi così felice (i bianconeri hanno chiuso al settimo e al terzo posto).

Con Motta, tuttavia, si respira un’aria nuova. E l’entusiasmo percepito ieri sugli spalti dello Stadium è indice del fatto che il popolo bianconero è tornato a sognare in grande. La Juventus è stata quasi perfetta contro i lariani e diversi gicoatori, come ad esempio la sorpresa Mbangula, si sono potuti mettere in mostra, dimostrando che la qualità non manca nella rosa a disposizione del tecnico italobrasiliano. In attesa di conferme, Cristiano Giuntoli sta provando ad accontentare l’ex allenatore del Bologna, che nei prossimi giorni potrebbe contare – si spera – su almeno tre o quattro nuovi elementi.

Dal Napoli alla Juventus, no a Senesi e sì a Kalulu: fatta per il francese

Il primo sarà sicuramente Pierre Kalulu, in arrivo dal Milan. Il secondo assalto al difensore francese è andato a buon fine: Giuntoli è riuscito a convincerlo a trasferirsi da Milano a Torino, complice anche il via libera dato dell’allenatore rossonero Paulo Fonseca, dato che il transalpino non rientra più nei suoi piani.

Gli agenti attuali di Marcos #Senesi l’hanno riofferto anche al @SSCNapoli, oltre alla @JuventusFC (che ha preferito Kalulu), ma gli azzurri hanno risposto che non cercano in quel ruolo. L’argentino ambisce a giocare in Italia, ma servono 20-22 M + ~ 2 ingaggio @areanapoliit — Gianluca Vitale (@gVitale_AN) August 20, 2024

La Juventus aveva già trovato l’accordo con il Milan: 3,5 milioni per il prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 14 + 3 di bonus e il 10% su una futura rivendita. Kalulu, dunque, in serata sarà nel capoluogo piemontese per effettuare le visite mediche e si attende solamente l’ufficialità. Come riporta il giornalista di Areanapoli.it, Giuntoli ha preferito lui a Marcos Senesi, difensore argentino del Bournemouth. Un giocatore riproposto anche al Napoli anche se per portarlo in Serie A servono almeno 22 milioni più due di ingaggio.