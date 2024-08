Fagioli in una rivale della Juve per lo scudetto, trasferimento surreale

La Juventus sarà presto il passato per Nicolò Fagioli che vuole giocare di più: ci pensano i rivali ad offrirgli una maglia.

Debutto stagionale alla prima di campionato per Nicolò Fagioli che poco dopo l’ora di gioco è subentrato al nuovo acquisto Kephren Thuram, il centrocampista della Nazionale spera che dopo il caos calcioscommesse questo sia l’anno del rilancio per lui. Rilancio che potrebbe non avvenire con addosso la maglia bianconera.

Con la mezz’ora disputata contro il Como, il classe 2001 piacentino ha già totalizzato un terzo del minutaggio complessivo portato a casa lo scorso anno dopo la squalifica inflittagli dal giudice sportivo. Numeri che fanno ben sperare anche se la sensazione è che non sarà un punto di riferimento per mister Motta, lo stesso che non si opporrà ad una sua eventuale cessione.

La Juventus a centrocampo è coperta e se dovesse arrivare anche Teun Koopmainers, a quel punto l’ex Cremonese potrebbe definitivamente rimanere fuori dai giochi. Per questo l’entourage del giocatore e la dirigenza bianconera stanno lavorando per trovargli una sistemazione prima della chiusura del calciomercato.

Calciomercato Juventus, Fagioli ai rivali: i dettagli del colpo

Affare in vista per la Juventus che potrebbe tornare a trattare con i rivali di sempre. Cercasi nuovi centrocampisti da parte del Napoli che sarebbe felice di consegnare alla rosa di Antonio Conte anche il nome del ventunenne emiliano che in terra partenopea avrebbe maggiori chance di ritagliarsi un posto. Gli azzurri stanno trattando e secondo informazioni in nostro possesso, Fagioli rappresenta per loro più di un’idea. In ballo c’è anche il posto in Nazionale.

Colpo da ultimi giorni di mercato per il direttore sportivo Giovanni Manna che ha avuto modo di conoscere il centrocampista bianconero molto da vicino visto che prima di accettare la proposta del Napoli ha lavorato proprio per la Juve. Corsia preferenziale, dunque, per l’addetto ai lavori ex Next Gen che spera di sostituire così il mai arrivato Marco Brescianini.

Promesso sposo al Napoli, ha fatto anche le visite mediche, ma oggi di proprietà dell’Atalanta e realizzatore di una doppietta all’esordio. Il nome nuovo per il Napoli è diventato perciò quello di Fagioli, la Juventus può lasciarlo partire in cambio di circa 20 milioni di euro. Soldi che sono entrati dalla cessione di Jens Cajuste venduto agli inglesi dell’Ipswich Town. Sia il Napoli che Fagioli stanno cercando il proprio personale riscatto e unire le forze potrebbe essere la mossa vincente.