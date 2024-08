Il mercato si chiude col botto, scambio pazzesco tra Juve e Roma: i dettagli

Juventus e Roma potrebbero mettere a segno un super scambio negli ultimi giorni di mercato: cosa dicono i rumors.

Stiamo ormai entrando nella fase finale del calciomercato estivo e in tanti si aspettano qualche colpo nei giorni che mancano al ‘gong’, fissato per la mezzanotte del 30 agosto. Tra le squadre più attive c’è sicuramente la Juventus, che ha bisogno di rinforzare la rosa con almeno due o tre elementi di spessore.

I bianconeri hanno cominciato benissimo il campionato rifilando un netto 3-0 alla neopromossa Como, ma Thiago Motta necessita di qualche altro innesto di valore per poter davvero lottare per i traguardi più ambiti.

Stesso discorso per la Roma di Daniele De Rossi, che invece ha conquistato un solo punto nella sua prima gara ufficiale (0-0 a Cagliari): l’allenatore capitolino si aspetta qualche altra pedina – specialmente in difesa – in questi ultimi giorni di mercato. E se bianconeri e giallorossi mettessero in piedi uno scambio per colmare le proprie reciproche carenze?

Scambio Juve-Roma! I due club ci stanno pensando

E’ questa la voce che sta circolando nelle ultime ore e che pare trovare qualche riscontro. Juve e Roma sono state spesso in contatto in questi mesi: i due club hanno portato a termine il trasferimento di Matias Soulé (da Torino alla Capitale) e hanno provato anche a imbastire una trattativa per Chiesa, che sembra però destinato verso altri lidi.

Ora, proprio nella fase finale del mercato, Giuntoli e Ghisolfi potrebbero tornare di nuovo a sentirsi. La Juve continua infatti a seguire con attenzione Stephan El Shaarawy: l’esterno della Roma è molto apprezzato da Thiago Motta, sia per le sue caratteristiche tecniche che per l’intelligenza tattica. In più parliamo di un giocatore molto duttile, un altro dettaglio che il nuovo tecnico bianconero gradisce particolarmente.

La Roma, dal canto suo, ha bisogno di un difensore centrale: nelle scorse ore è spuntato il nome di Tiago Djalò, considerato ormai un esubero alla Continassa. I due giocatori vengono valutati all’incirca tra gli 8 e i 10 milioni di euro, pertanto l’idea dello scambio può davvero prendere forma.

Djalò andrebbe a occupare la casella lasciata vuota da Diego Llorente, accasatosi al Betis, mentre il Faraone prenderebbe proprio il posto di Chiesa, su cui nelle ultime ore pare sia piombato il Barcellona (con l’Inter alla finestra). Nelle prossime ore si capirà se questa suggestione potrà diventare qualcosa di più concreto.