La Juventus regala Chiesa: subito all’Inter

Clamoroso colpo di scena in casa Juventus che potrebbe favorire addirittura i rivali dell’Inter: riguarda il futuro di Chiesa.

Uno dei tormentoni dell’estate 2024 di calciomercato in Italia riguarda un calciatore della nostra nazionale, che a sorpresa si è ritrovato fuori dalla propria rosa e con un futuro ancora tutto da decifrare. Parliamo di Federico Chiesa, l’esterno offensivo della Juventus.

Il classe ’97 ha il contratto in scadenza tra un anno e non intende rinnovarlo, visto che ha sparato cifre molto elevate pur di restare in bianconero. Inoltre il nuovo allenatore Thiago Motta non lo reputa un calciatore utile alla causa. Se altri esuberi quali Djalò e McKennie sono stati reintegrati, Chiesa resta ad allenarsi lontano dalla prima squadra juventina.

L’unica soluzione è quella di cederlo a titolo definitivo al miglior offerente. Ma dopo un tentativo di Roma e Napoli ad inizio estate, che ha visto lo stesso Chiesa piuttosto freddo, non sono arrivate vere e proprie offerte. Occhio però ad una soluzione clamorosa che vedrebbe i rivali dell’Inter tentare il colpaccio low-cost sui nemici giurati di campionato.

Chiesa all’Inter a fine agosto: lo scenario si fa più che probabile

Proprio di questa opportunità ha voluto parlare il giornalista Tancredi Palmeri ai microfoni di Sportitalia, facendo intendere come l’Inter potrebbe essere realmente una soluzione ideale per Chiesa, nonostante alla Juve non vada così a genio l’idea di cederlo ai rivali.

Qualcuno parla di un passaggio di Chiesa in nerazzurro il prossimo anno, a parametro zero, ma Beppe Marotta starebbe fiutando l’affare subito: “La vedo difficile che l’Inter possa prendere Chiesa dopo un anno fermo, è un periodo troppo lungo nel calcio. Ricordo come cambiò la situazione Dybala e sono convinto che Marotta si metterà una mano sul cuore” – ha ammesso Palmeri.

“Se la situazione di Chiesa non si risolverà in queste settimane, con l’arrivo di offerte vere e proprie, la Juventus potrebbe liberarlo a pochi milioni a fine agosto. E qui può intervenire l’Inter, c’è questa possibilità. Anche se i nerazzurri hanno qualche paletto finanziario di troppo”.

Dunque tutto dipenderà dai prossimi giorni. La Juventus non vuole restare con un calciatore scontento e fuori rosa sul groppone, visto anche i 5 milioni netti all’anno che percepisce. L’Inter è la prima scelta dell’azzurro e potrebbe fare un sacrificio per regalarlo immediatamente a Simone Inzaghi. Ma prima spazio alla prima giornata di campionato.