L’annuncio dopo Juve-Como: festa bianconera, affare fatto

L’annuncio è arrivato dopo la splendida vittoria della Juventus. Adesso l’operazione si è conclusa in modo positivo: i dettagli.

Secondo quanto riportato da ‘Gianluca Di Marzio’ sul suo profilo X, il difensore francese Pierre Kalulu ha dato il suo ok per il trasferimento alla Juventus. L’affare, che potrebbe segnare un importante colpo di mercato per i bianconeri, sembra ormai in dirittura d’arrivo.

Kalulu, attualmente in forza al Milan, è stato uno dei nomi più discussi in questa finestra di mercato, e l’interesse della Juventus per il versatile difensore non è mai stato un segreto. Ora, con l’ok del giocatore, la trattativa entra nella sua fase decisiva.

Kalulu ha dato l’ok: arriva subito alla Juventus

Ulteriori dettagli sul trasferimento saranno forniti a breve su ‘Sky Sport’, ma l’accordo sembra ormai cosa fatta. Kalulu, che ha dimostrato grande adattabilità sia come terzino che come centrale difensivo, potrebbe rappresentare un rinforzo chiave per la squadra di Thiago Motta, che cerca di rafforzare il reparto difensivo in vista della nuova stagione.

Il trasferimento di Kalulu alla Juventus potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni, aggiungendo un altro tassello importante al mercato estivo della Vecchia Signora. L’arrivo di Pierre Kalulu alla Juventus rappresenta una grande novità e un potenziale punto di svolta per la difesa bianconera. Il giovane difensore francese, che ha mostrato grande versatilità e maturità nelle sue stagioni con il Milan, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. La sua capacità di giocare sia come terzino destro che come difensore centrale lo rende un’aggiunta preziosa per la squadra di Thiago Motta, che potrà contare su un giocatore in grado di adattarsi a diverse situazioni tattiche.

Kalulu ha già dimostrato di poter competere ad alti livelli, contribuendo in modo significativo alle prestazioni del Milan in Serie A e in Europa. La sua velocità, intelligenza tattica e abilità nel gioco aereo lo rendono un difensore completo, capace di affrontare avversari di livello internazionale. Per la Juventus, che sta cercando di costruire una squadra competitiva per lottare su tutti i fronti, l’arrivo di Kalulu è un segnale forte delle ambizioni del club.