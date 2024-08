L’asse Roma-Torino diventa rovente: lascia la Juventus in prestito

L’asse Roma-Torino diventa rovente, i giallorossi vogliono approfittarne: già decisa la formula.

Dieci giorni per effettuare tre o quattro colpi in entrata. I nomi in questione sono quelli che leggiamo ormai da diverse settimane: Koopmeiners, Nico Gonzalez, Kalulu. Ma il vero e proprio “lavoraccio” che attende il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli riguarda le operazioni in uscita. In casa Juventus gli esuberi, infatti, sono ancora parecchi.

Quello in assoluto più prestigioso è Federico Chiesa. Thiago Motta ha ribadito ancora una volta che l’ex esterno Fiorentina non fa più parte del progetto e che nei prossimi giorni – almeno fino a quando non verrà trovata una soluzione che accontenti sia la Juventus che il calciatore – continuerà ad allenarsi con gli altri fuori rosa. Difficile, oggi, ipotizzare quale sarà il futuro del figlio d’arte, che ha rotto con la dirigenza bianconera a causa del mancato rinnovo del contratto. In Italia la squadra che ha mostrato maggiore interesse nei suoi confronti è stata la Roma, che potrebbe tornare a pensare a lui se Paulo Dybala dovesse accettare la ricchissima proposta pervenutagli dall’Arabia Saudita.

Sembra, tuttavia, che i giallorossi abbiano messo gli occhi su un altro esubero bianconero, il difensore portoghese ex Lille Tiago Djalò.

👉 Trattativa in corso tra @OfficialASRoma e @juventusfc per Djalò: prestito con diritto di riscatto a 5 milioni @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) August 19, 2024

Un giocatore che la Juve ha fatto di tutto per soffiare all’Inter lo scorso gennaio ma che è diventato un vero e proprio oggetto misterioso. La Roma vuole approfittare del fatto che Motta l’abbia accantonato per portarlo nella Capitale. Il giornalista di Calciomercato.com Daniele Longo ieri ha svelto che c’è una trattativa in corso tra le due società: la formula è quella del prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro.