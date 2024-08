L’ennesima ‘Giuntolata’ è servita, ex Real Madrid alla Juve per 8 milioni

Colpo di scena clamoroso in casa Juventus, arriva un ex Real Madrid: affare da 8 milioni, tifosi increduli

Se il buongiorno si vede dal mattino, la stagione appena cominciata sarà una grande stagione per la Juventus. Pronti-via, la squadra di Thiago Motta si è presentata ai nastri di partenza con le idee chiarissime, piegando l’ambizioso Como con un nettissimo 3-0 tra le mura soddisfatte dello Juventus Stadium. E potrebbe essere solo l’inizio di un campionato a dir poco esaltante, anche grazie agli ultimi colpi di mercato preparati da Giuntoli, tra i quali un ex Real Madrid in grado di infiammare la piazza.

Se il conto alla rovescia per Koopmeiners è ormai cominciato, sono altre le sorprese che il Football Director bianconero sta per riservare a una tifoseria finalmente tranquillizzata dai risultati del campo, dopo un’estate di emozioni altalenanti. E tra queste sorprese ci sarebbe anche un ex grande protagonista, tornato in condizione esaltante durante l’ultima stagione.

Perché certi campioni, con il loro talento straordinario, non dimenticano da un momento all’altro come si gioca a calcio, e a volte basta dargli la giusta fiducia per farli tornare all’antico splendore. Quello splendore che Giuntoli non ha mai dimenticato, e che a breve potrebbe portare anche alla corte di Thiago Motta.

Giuntoli, super colpo a sorpresa: 8 milioni per un ex Real Madrid

Sembrava un giocatore sul viale del tramonto. ‘Scaricato’ dal Real Madrid nel 2022 dopo aver cominciato a raccogliere solo le briciole di quanto lasciato dai titolari di Ancelotti, Isco per molti addetti ai lavori era ormai un ex campione, non più in grado di fare la differenza, come dimostrato dall’apparizione fugace a Siviglia nel 2022/2023.

A volte basta però una scossa per riprendersi, un’iniezione di fiducia per tornare ai propri livelli. Così, cambiando sponda di Siviglia, con la maglia del Betis nel 2023/2024 l’ex Real si è ripreso il ruolo di grande protagonista della Liga, con 8 gol e 5 assist in 29 presenze in campionato con la maglia della squadra biancoverde, riaccendendo i riflettori di tutti i suoi estimatori. Giuntoli compreso.

Legato al Betis da un contratto ancora molto lungo, fino al 2027, Isco ha dimostrato di essere tornato, almeno apparentemente, quello splendido calciatore che aveva regalato al Real Madrid esultanze e gioie e non finire in alcuni momenti della sua carriera. Ed è così tornato prepotentemente nella testa di Giuntoli, pronto a un’offerta concreta per strapparlo alla squadra spagnola e regalargli un’ultima avventura in una delle più grandi squadre al mondo.

Al momento si tratta solo di indiscrezioni, ma c’è chi dà per certa un’offerta nei prossimi giorni di circa 7-8 milioni da parte del direttore sportivo bianconero. Un’offerta importante per un calciatore classe 1992. Resta da capire quali saranno le intenzioni del Betis, in questo momento, almeno all’apparenza, non intenzionato a cedere il proprio diamante più luminoso.