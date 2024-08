Non solo Djaló, dalla Juve alla Roma a prezzo di saldi: completano il reparto

Calciomercato Juventus, non solo Djaló: anche un altro elemento bianconero potrebbe finire alla Roma. La situazione

L’asse rimane caldissimo, uno dei più caldi nel corso di questa estate. Sì, perché nel mese di luglio si era parlato di Federico Chiesa, poi la Roma ha preso Soulé, ha fatto un sondaggio importante per Djaló che potrebbe fare lo stesso percorso dell’argentino e non si potrebbe chiudere qui.

Dentro i bianconeri, come sappiamo, ci sono diversi elementi che non fanno più parte dei piani tecnici di Thiago Motta. E tra questi c’è anche Kostic. L’esterno serbo è un esubero ed è ovviamente alla ricerca di una sistemazione per il prossimo anno, visto che di possibilità di giocare praticamente non ne ha. E tra le opzioni, secondo le informazioni che sono state riportate da Antonello Angelini, ci sono appunto i giallorossi.

Kostic alla Roma, la situazione

“La Roma necessita di un esterno sinistro. Kostic potrebbe essere l’idea. A prezzo di saldo si prende prima che chiudano Cristal Palace o venga reintegrato”. Insomma, il serbo che la Juve ha preso dal Francoforte potrebbe cambiare squadra ma non campionato, rimanendo in Italia. Ricordiamo, infine, che in quel ruolo Motta ha un debole a quanto pare per El Shaarawy. Ma questo rimane comunque un altro discorso.

Vedremo se questa indiscrezione di mercato avrà un seguito. Di certo questi giorni sono caldissimi per tutti perché si avvicina la chiusura delle operazioni. E allora tutti hanno bisogno di andare a chiudere, di accelerare, per non rimanere con dei rimorsi. La Juve è tra queste, con l’arrivo di Kalulu, con la possibile chiusura per Koopmeiners, e con la sensazione che qualche altro movimento sia in entrata che in uscita ci possa essere. Vedremo.