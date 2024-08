Sette milioni di euro: così dice addio alla Juventus

Nel bel mezzo di uno scoppiettante finale di mercato, Giuntoli pensa anche a fare cassa con qualche cessione: c’è l’addio del big

Douglas Luiz e Khephren Thuram. E ancora Koopmeiners – per il quale l’offerta da 55 milioni di euro sta per essere accettata dall’Atalanta – e poi Nico Gonzalez e Francisco Conceiçao, prossimi a vestire la maglia bianconera. Senza dimenticare Pierre Kalulu, proveniente dal Milan, e Michele Di Gregorio, il nuovo portiere titolare della Juve.

Si sta lentamente ma inesorabilmente delineando come un mercato a cinque stelle quello messo in piedi dal Football Director dei bianconeri, quel Cristiano Giuntoli che finalmente, col forziere del cassiere aperto, ha potuto intavolare quelle trattative necessarie a garantire al neo tecnico Thiago Motta una rosa di prim’ordine.

La rivoluzione, l’ennesima degli ultimi anni, può dirsi ormai completa. Non senza qualche doloroso boccone amaro da mandar giù, come il mancato rinnovo di Adrien Rabiot o le sempre incerte situazioni legate al futuro di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, con quest’ultimo che rischia di affrontare la nuova stagione da separato in casa.

E poi c’è stato anche l’addio di Wojciech Szczesny, uno dei senatori dello spogliatoio bianconero, nonché la rinuncia ad Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior, passati all’Aston Villa nell’affare Douglas Luiz. Insomma, sono arrivati e arriveranno pezzi da novanta, ma qualche sacrificio è stato necessario. Se non altro per non tornare ad avere immediatamente problemi di bilancio.

La parallela campagna di sfoltimento della rosa però non è ancora finita. Proprio nelle ultime ore un club inglese potrebbe togliere la castagne dal fuoco con un’offerta che Giuntoli pare disposto a prendere in seria considerazione.

Kostic verso la Premier: il Crystal Palace fa sul serio

Titolare di un contratto in scadenza a giugno 2026 ma attualmente fermo ai box per un problema ai legamenti, Filip Kostic ha sempre fatto il suo quando impiegato, ed è accaduto in ben 87 occasioni totali in tutte le competizioni nei suoi due anni alla Juve, dal tecnico Max Allegri.

La necessità, esplicitata da Thiago Motta, di avere degli esterni con determinate caratteristiche ha di fatto tagliato fuori il serbo dal progetto tecnico del nuovo allenatore. Già accreditato di un addio che nella scorsa sessione estiva di scambi sarebbe potuto avvenire attraverso uno scambio per arrivare ad altri profili, l’ex Eintracht Francoforte sta ascoltando con attenzione la proposta proveniente dalla Premier.

🚨 Crystal Palace: offerti £6.8M per Kostic alla Juventus. — Nick Semeraro (@SemeraroNick) August 14, 2024

Come riferito dall’esperto di mercato Nick Semeraro infatti, il Crystal Palace fa sul serio per Kostic. La proposta di poco più di 7 milioni di euro recapitata dalle ‘Eagles’ al club bianconero potrebbe trovare i favori della dirigenza italiana,

La vetrina del campionato inglese incontrerebbe poi il gradimento del serbo, che vuole essere protagonista sebbene in una realtà meno ambiziosa di quella juventina.