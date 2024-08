30 milioni per Cambiaso, trema la Juve: il nome della nuova squadra

Il futuro di Andrea Cambiaso potrebbe essere clamorosamente lontano da Torino: offerta choc per il terzino della Juve

Il tempo stringe e Cristiano Giuntoli ha intenzione di completare il prima possibile la rosa bianconera. Thiago Motta, in attesa di colpi in entrata, rischia però di dover rinunciare ad uno dei suoi titolari. Il dt bianconero adesso dovrà prendere una decisione: lo scenario è pazzesco.

L’esordio stagionale, da titolare, con la maglia della Juventus. Un’avventura cominciata nel migliore dei modi, da grande protagonista. Andrea Cambiaso è una delle gemme più preziose a cui Thiago Motta ha dato da subito grande fiducia. La crescita esponenziale dopo l’esperienza al Genoa e adesso la maglia bianconera. Il primo gol, rifilato al Como. Ed una prestazione davvero encomiabile, premiata proprio dalla rete a fine gara contro la squadra di Fabregas.

Il calciomercato bianconero, però, rischia di passare proprio dalla cessione del classe 2000 che è sotto contratto per altri cinque anni con la società torinese, sembrerebbe poter bastare questo a togliere ogni dubbio riguardo alla sua permanenza. Ma le possibilità da qui a fine mese sono infinite ed il mercato, si sa, può sempre stupire. A tal proposito proprio Cambiaso rischia clamorosamente di fare le valigie e lasciare già la Juventus: la proposta in arrivo è decisamente troppo allettante.

Cambiaso a tutti i costi: la big fa sul serio

30 milioni di euro per il cartellino del 24enne che ha già mostrato le sue grandi qualità. Una cifra importante, generosa, per un calciatore che da qui ai prossimi anni potrebbe registrare una maturazione ancor più profonda. La big in questione, pronta a fare follie per Cambiaso, è il Newcastle.

I ‘Magpies’ hanno già pescato in Italia: un anno fa è arrivato dal Milan Sandro Tonali. La dirigenza bianconera si è fatta avanti anche per Malick Thiaw, il ‘Diavolo’ quest’estate non ne ha però voluto parlare e così il tedesco è rimasto dov’è. Adesso al centro dell’attenzione del Newcastle vi è proprio Cambiaso, per il quale sembrerebbe essere stato stanziato un budget da 30 milioni. Una cifra importante che potrebbe effettivamente mettere in difficoltà il dt Giuntoli.

Ci sarà dunque da fare le dovute valutazioni del caso anche se in questo momento, visto il tempo che stringe ed il 30 agosto più vicino che mai, le possibilità di una cessione last minute sono comunque abbastanza scarse. Mai dire mai, è tutto nelle mani della Juventus che farà di tutto per tenersi stretto uno dei suoi talenti più preziosi. D’altro canto i ‘Magpies’ restano alla finestra: è tutto in divenire per Andrea Cambiaso.