Baratro Conte, il mercato riscrive il futuro: incubo dimissioni

Antonio Conte è già ad un passo dal baratro col suo Napoli, il mercato può riscrivere il futuro: “Ci sarà da capire”, ecco tutti i dettagli

Non si può dire che l’avventura di Antonio Conte con il Napoli sia nata sotto una buona stella. Probabilmente il nome dell’ex tecnico della Juve ha gettato fumo negli occhi della piazza e in generale del campionato, pensando che il Re Mida della panchina potesse da solo far scoccare la scintilla magica, come spesso fatto in carriera.

Le difficoltà palesate nelle ultime settimane però stanno riportando tutti con i piedi per terra in quel di Napoli. E lo stesso Antonio Conte si è espresso in maniera netta e pungente sull’argomento, non trincerandosi dietro dichiarazioni di facciata ma dicendo la verità nuda e cruda nelle interviste fin qui condotte. Con questo Napoli sarà dura. Ancor di più per la situazione venutasi a creare con il mercato, una vicenda che lo stesso allenatore non si aspettava di trovare al suo arrivo.

Conte-Napoli è già crisi: cosa succede ora? Il mercato può essere l’indizio

“Non siamo vicini all’anno zero ma quasi”, “il decimo posto dell’anno scorso non è stato frutto del caso o di sfortuna”, “onestamente mi aspettavo di trovare una situazione migliore al Napoli” sono solo alcune delle frasi uscite di bocca all’ex CT nella conferenza prima del Verona. “Nessun paragone su quando arrivai alla Juve, lì la situazione era diversa” spiegava ai più ottimisti.

Le sue parole sono state poi riscontrate sul campo, con il Napoli naufragato sotto i colpi dell’Hellas Verona con un netto 3-0 alla prima di campionato. Già in Coppa Italia contro il Modena c’erano voluti i calci di rigore per avere ragione di una squadra di serie B. Il problema principale è il mercato, specialmente in attacco. La grana Osimhen ha bloccato l’intero reparto, e il nuovo bomber scelto (Lukaku) al momento non può arrivare.

Una situazione da sbloccare assolutamente entro dieci giorni altrimenti non è escluso qualsiasi colpo di scena. Comprese le clamorose dimissioni dell’allenatore! A sentire diversi addetti ai lavori è uno scenario possibile, come asserito ad esempio dal giornalista Paolo Paganini che su “X” scrive dopo il 3-0 del “Bentegodi: “Una sconfitta molto pesante per il Napoli. Da capire se non ci saranno novità importanti dal mercato cosa deciderà di fare Antonio Conte”.

Il riferimento è chiaro: le dimissioni dell’ex Juve sono possibili. Una vera e propria polveriera in casa azzurra è pronta a scoppiare.