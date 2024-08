Bomba improvvisa, Thiago Motta ct: ci sono già le cifre

Una vera e propria bomba improvvisa che riguarda Thiago Motta, futuro nuovo ct? Tutti gli ultimi aggiornamenti a riguardo

Dopo aver archiviato l’ottimo inizio di stagione culminato con la rotonda vittoria ottenuta sul Como, per la Juventus di Thiago Motta è già tempo di guardare al prossimo impegno di campionato contro l’Hellas Verona. Al ‘Bentegodi’ mancheranno due pedine importanti come Weah e Thuram, ragion per cui saranno molto importanti le rotazioni del tecnico italo-brasiliano ed eventuali innesti sul mercato.

Il prossimo step, in attesa di novità importanti sul fronte mercato (Kalulu è appena arrivato al J Medical), sarà rappresentato dalla ripresa degli allenamenti. Nel frattempo, però, arrivano delle clamorose notizie che riguardano direttamente Thiago Motta. Nonostante la nomina come nuovo allenatore della Juventus il suo nome è comparso nella lista dei possibili futuri ct di una importante nazionale alla ricerca di un nuovo allenatore dopo un Europeo tutt’altro che da ricordare.

Thiago Motta futuro ct? Svelate le quote ufficiali

L’ultimo Europeo è stato vinto meritatamente dalla Spagna che non ha fallito un solo match vincendo tutti gli incontri. Compreso la finale contro l’Inghilterra che, anche in questa occasione, è rimasta a bocca asciutta e senza sollevare al cielo alcun trofeo. Troppo per Gareth Southgate che, all’ennesima finale persa, ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni e di farsi da parte.

La nota azienda di scommesse inglese “Bettingoods.com” ha voluto fare il punto della situazione sui possibili candidati alla panchina. Una panchina che fino a questo momento è occupata da Lee Carsley, anche se ad interim visto che già guida l’Under 21 degli inglesi. Tra i nomi che spuntano anche quello del nuovo allenatore della Juventus, Thiago Motta. I sostenitori della ‘Vecchia Signora’, però, possono stare più che tranquilli.

E’ (quasi) impossibile che l’ex Bologna possa lasciare l’incarico juventino dopo pochissime settimane dall’annuncio del club bianconero. Anche perché le quote, nei suoi confronti, parlano molto chiaro: il nativo di San Paolo, infatti, è quotato addirittura a 51.00 come possibile selezionatore della squadra inglese. Un dato che, appunto, rende molto difficile un suo trasferimento nella nazionale dei ‘Tre Leoni’.

In patria, inoltre, per la panchina inglese non ci sono dubbi: sarà una vera e propria lotta a due per aggiudicarsi il ruolo di commissario tecnico. I favoriti principali alla nomina sono Graham Potter ed Eddie Howe. Il primo è uno degli svincolati di lusso (dopo che non ha avuto molta fortuna al Chelsea), mentre il secondo è attualmente alla guida del Newcastle. Entrambi sono quotati a 5.00.