Chiesa lascia subito la Juve, Inter al tappeto: arriva l’offerta ufficiale

Chiesa lascia subito la Juventus: il giocatore bianconero potrebbe cambiare maglia immediatamente. Ecco l’offerta ufficiale

Il futuro di Federico Chiesa tiene banco in casa Juventus. Giustamente anche. L’esterno, fuori dal progetto di Motta, è alla ricerca di una sistemazione. E pensare che sembrava potesse essere uno dei punti fermi del nuovo corso. Ma da un po’ si è capito che non è in questo modo.

Negli ultimi giorni si è parlato molto di quello che potrebbe essere un interessamento dell’Inter per l’ormai ex numero 7 della Juve: i nerazzurri, però, lo vorrebbero prendere a parametro zero sfruttando il fatto che dal prossimo mese di gennaio, essendo in scadenza, Chiesa potrebbe trovare un accordo con il club del futuro. Però non dovrebbe essere così, stando a quelle che sono le informazioni che sono state riportate dal giornalista Mirko Di Natale. Ecco quello che potrebbe succedere proprio in queste ore.

Chiesa, offerta del Barcellona in arrivo

“Il Barcellona – ha scritto sul proprio profilo X – sta preparando un’offerta da presentare alla Juventus intorno ai milioni di euro per Federico Chiesa e un ingaggio da 6 milioni (bonus compresi) a stagione. La richiesta dei bianconeri, al momento, è sempre di 15milioni”. Che poi sono quelli che servono a Giuntoli per non fare una minusvalenza.

Vedremo quello che succederà, ma almeno questo potrebbe essere un passo avanti per capire il futuro del giocatore. La Juve dal proprio canto non vede l’ora di cederlo: non solo per non pagare lo stipendio, ma anche per racimolare qualche milione di euro da investire nelle prossime mosse. Sì, mancano meno di due settimane alla fine delle operazioni di mercato, ma è proprio in questi giorni che tutto può realmente succedere.