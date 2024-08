Infortunio al crociato, stop lunghissimo: era stato bocciato da Thiago Motta

Il giocatore era stato bocciato dall’attuale tecnico bianconero Thiago Motta, dovrà stare fuori a lungo per infortunio: i dettagli.

Il Bologna è nuovamente alle prese con la situazione di Nicolò Cambiaghi, giovane esterno che torna nel mirino del club felsineo dopo l’interessamento dello scorso anno. Tuttavia, questa volta la situazione è resa più complessa da un grave infortunio che terrà Cambiaghi lontano dai campi per un lungo periodo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Cambiaghi avrebbe subito una lesione parziale del legamento crociato del ginocchio sinistro, un infortunio serio che ha richiesto un intervento chirurgico. Purtroppo, l’operazione implica uno stop di almeno sei mesi, costringendo il giocatore a saltare buona parte della stagione 2024/2025.

Stop lungo per infortunio, Cambiaghi si ferma

Il Bologna, nonostante questa battuta d’arresto, sembra intenzionato a scommettere ancora su Cambiaghi. L’interesse per l’attaccante era già emerso lo scorso anno, quando Marco Di Vaio e Giovanni Sartori, rispettivamente direttore sportivo e responsabile dell’area tecnica del Bologna, avevano puntato forte su di lui. Tuttavia, l’allora tecnico della squadra, Thiago Motta, aveva bocciato l’operazione, preferendo altre soluzioni per il reparto offensivo.

Ora, con l’addio di Motta, passato alla Juventus, e l’arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna, le carte in tavola sono cambiate. Italiano, noto per il suo calcio offensivo e per la preferenza di esterni d’attacco dinamici e propositivi, sembra vedere in Cambiaghi il profilo ideale per rinforzare la rosa. Nonostante il lungo stop, il club felsineo potrebbe sfruttare l’opportunità di ingaggiare un giocatore che, una volta recuperato, potrebbe ritrovare quella forma che lo aveva reso uno dei giovani più promettenti della Serie A, autore di 7 reti tra campionato e Coppa Italia due stagioni fa.

La decisione di puntare su Cambiaghi, nonostante l’infortunio, potrebbe rivelarsi un investimento a lungo termine per il Bologna. L’esterno avrà bisogno di tempo per recuperare e ritrovare la condizione, ma il talento non si discute. Per ora, l’attesa per il suo rientro è fissata per la primavera del 2025, quando potrà finalmente tornare a disposizione e riprendere il percorso di crescita interrotto dal grave infortunio. In conclusione, il Bologna si prepara ad affrontare una stagione senza uno dei suoi potenziali protagonisti, ma guarda con fiducia al futuro, puntando su un Nicolò Cambiaghi desideroso di riscattarsi e tornare protagonista nel calcio italiano sotto la guida di Vincenzo Italiano. Mentre la Juventus di Thiago Motta sembra avere le idee molto chiare su quelli che saranno i giocatori importanti per la stagione, uno su tutti: la sorpresa del giovane Mbangula.