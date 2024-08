Juve-Bayern Monaco, affare supersonico: cambia maglia per 35 milioni

Affare supersonico da parte di Cristiano Giuntoli: il dirigente della Juve tratta con il Bayern Monaco. Cambio di maglia per 35 milioni di euro

Gli ultimi dieci giorni di mercato possono portare diverse novità in serie A e più in generale nel mondo del calcio. Molte squadre sono ancora alla ricerca di diversi innesti, come ad esempio la Juve che deve completare la propria rosa con i giocatori richiesti da Thiago Motta. Alcuni in dirittura d’arrivo, altri sul quale c’è da lavorare.

Con il calciomercato aperto non è mai escluso qualche sorpresa e affare last minute che nessuno si aspettava. Come quello che sarebbe venuto fuori nelle ultime ore. Una trattativa che può gettare nello sconforto i tifosi e lo stesso allenatore bianconero, in quanto può salutare una delle colonne del nuovo corso. Davanti ad una grande offerta, però, non si guarderà in faccia a nessuno: Giuntoli è stato categorico, in questa Juve non ci sono incedibili.

Juve-Bayern Monaco, incredibile trattativa last minute: i dettagli

Potrebbe esserci dunque un affare messo su con il Bayern Monaco, alla disperata ricerca di un nuovo esterno dopo il grave infortunio occorso a Stanisic. I bavaresi si sarebbero messi sulle tracce di un big della Juve, valutato ben 35 milioni di euro.

Andrea Cambiaso, grande sorpresa dell’ultima stagione con Allegri in panchina, è finalmente esploso definitivamente, tanto da meritarsi la chiamata della Nazionale. Anche questo nuovo campionato è iniziato subito alla grande per lui con una rete da protagonista contro il Como. Sulle sue tracce sarebbe finito il club bavarese, disposto a fare di tutto per portarlo in Bundesliga.

La Juve non intende cederlo ma di fronte ad un’offerta di 35 milioni di euro potrebbe cambiare idea, considerando la politica di Giuntoli e della società. Nei prossimi giorni si saprà qualcosa di più con la trattativa che può accendersi da un momento all’altro. Di sicuro la Juve non ha nessuna intenzione di privarsi di uno come lui, almeno per il momento.

Il team bianconero ha bisogno di rinforzi, essendo già corto numericamente. Giuntoli sta trovando difficoltà nel chiudere quei tre-quattro colpi che ancora servono. Se dovesse andare via anche uno come Cambiaso, necessitando di un ulteriore acquisto, le cose potrebbero farsi fin troppo complicate per i piemontesi. Per questo l’impressione è che dovrà arrivare un’offerta davvero irrinunciabile per vedere l’ex Genoa lasciare Torino.