Juve-Inter, una notizia scuote la corsa scudetto: ufficiale il ritiro!

Un’inattesa notizia scuote il duello scudetto tra la Juventus e l’Inter: è ufficiale il ritiro. Ecco tutti i particolari

La Juventus ha lanciato i primi tre squilli al campionato. Con un netto 3-0 i ragazzi di Thiago Motta hanno avuto ragione del neopromosso Como. Nel bilancio anche un gol annullato, per un millimetrico fuorigioco, a Dusan Vlahovic che ha anche scheggiato due legni a dimostrazione della schiacciante superiorità dei bianconeri.

Dopo un precampionato balbettante, tra pareggi e sonore sconfitte (il ko per 3-0 per mano del Norimberga), un convincente esordio per Bremer e compagni che, quindi, si candidano al ruolo di anti-Inter che, invece, alla prima di campionato contro il Genoa, al ‘Ferraris’, ha steccato facendosi raggiungere dai padroni di casa sul 2-2 al 95′.

Insomma, all’orizzonte si profila un entusiasmante duello scudetto tra la ‘Vecchia Signora’ e la ‘Beneamata’ anche se l’inattesa notizia dell’ufficializzazione del ritiro agita le acque.

Inter, Sommer si ritira dalla Nazionale svizzera: “È stato un onore”

Dopo 94 presenze, tra fasi finali dei Mondiali, degli Europei e amichevoli, Yann Sommer, estremo difensore dell’Inter, dice addio alla Nazionale svizzera. Il 35enne portiere dell’Inter si è congedato dalla Nazionale rossocrociata con con post pubblicato sui social:

“Dopo un’attenta valutazione, ho deciso di terminare la mia carriera come portiere della nazionale svizzera. È stato un grande onore e un privilegio rappresentare il mio paese per dodici anni in 94 partite internazionali al massimo livello. Con la conclusione di un’altra grande fase finale del Campionato Europeo in Germania, dove ho trascorso anni indimenticabili nella Bundesliga, è giunto il momento di dire addio“.

A stretto giro il comunicato con cui la Federazione calcistica svizzera saluta e ringrazia Sommer per le sue parate che hanno contribuito, tra l’altro, alla conquista della finale dell’Europeo Under 21, nel 2011, e alla conseguente qualificazione ai Giochi Olimpici di Londra 2012.

“A nome dell’Associazione Svizzera di Football, ma anche a titolo personale, vorrei ringraziare di cuore per quello che Yann ha fatto per noi. Yann non è solo un eccellente portiere ma anche un esempio per molti atleti come persona e la sua carriera è un ottimo esempio per i giovani giocatori“, si legge nel suddetto comunicato che reca in calce la firma del Presidente Dominique Blanc.

Dunque, d’ora in poi Yann Sommer potrà concentrarsi esclusivamente sull’Inter. Non una buona notizia per la Juventus e i suoi tifosi in ottica lotta per lo scudetto visto che l’anno scorso, nonostante gli impegni con la Nazionale, l’estremo difensore nerazzurro è stato pressoché impeccabile risultando, pertanto, decisivo per la conquista del 20esimo tricolore da parte della ‘Beneamata’. Figuriamoci quest’anno che non avrà più le ‘distrazioni’ per la Nazionale con il conseguente surplus di stress, tensioni e logorio fisico. Insomma, la lotta scudetto è appena iniziata e già promette scintille.