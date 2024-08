L’Atalanta cede Koopmeiners, la svolta: ha vinto la Juventus

Juventus, ormai da una settimana sono cambiati gli interlocutori: l’affare sta per andare finalmente in porto.

Tutto in 10 giorni. Non manca molto alla fine del calciomercato estivo e la Juventus vuole arrivare al gong del prossimo 30 agosto, fissato per la mezzanotte, senza alcun rimpianto. La casella delle operazioni in entrata effettuate dal club bianconero è già piena ma mancano ancora i tasselli più importanti. Kalulu è il rinforzo che Thiago Motta aspettava da tempo in difesa, ora non resta che rinforzare il centrocampo e l’attacco.

Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino due dei migliori giocatori della Serie A, vale a dire Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez: due aggiunte che renderebbero più forte e competitiva la rosa a disposizione dell’ex tecnico del Bologna, che nell’esordio contro il Como in campionato ha già lanciato un segnale alle dirette concorrenti per lo scudetto. Sì, questa Juve non vuole nascondersi: l’Inter resta la grande favorita per il tricolore ma i bianconeri, soprattutto se dovessero arrivare l’olandese e l’argentino, hanno tutto per tenere testa ai nerazzurri e per duellare con le altre (Milan, Atalanta, le romane e il Napoli).

L’Atalanta cede Koopmeiners, l’ok sta per arrivare dalla proprietà della Dea

In attesa di concludere l’affare Gonzalez – per l’esterno viola siamo alle battute finali – la Juventus vuole accelerare anche per Koopmeiners, che Motta sogna di avere a disposizione già dalla partita con la Roma, in programma il prossimo 1 settembre allo Stadium.

Via libera che il giocatore ha ottenuto direttamente dai rappresentanti della proprietà #Atalanta, il fondo Bain Capital. Da oltre una settimana gli interlocutori interni non sono più i #Percassi. La #Juve sta perfezionando il resto. Welkom Teun 🏁🏁 https://t.co/fv9Ce6dYLo — Momblano Official (@MomblanOfficial) August 21, 2024

Secondo il giornalista Luca Momblano il giocatore, che da giorni si sta allenando a parte, ha avuto il via libera direttamente dai rappresentanti della proprietà dell’Atalanta, il fondo Bain Capital. Da più di una settimana, infatti, sono diventati loro gli interlocutori dei dirigenti bianconeri, che non parlano più con i Percassi dell’affare Koopmeiners. Giuntoli, può dunque iniziare a sfregarsi le mani: il regalo per Motta è quasi confezionato e bisogna attendere solamente qualche giorno per la consegna.