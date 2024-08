Operazione low cost, lascia la Juve per indossare la maglia della Roma

La Roma sta cercando di ultimare il proprio mercato proprio in queste ore e una soluzione potrebbe arrivare dalla Juventus

C’è un giocatore bianconero che può fare al caso di De Rossi, un profilo perfetto per ricoprire un ruolo centrale, specie se dovesse partire Paulo Dybala. Bastano pochi milioni per chiudere la trattativa.

Ci si avvia verso l’ultima settimana di mercato e a questo punto diverse soluzioni low cost tornano d’attualità. Mai come quest’anno servono ancora tanti colpi alle big della Serie A per completare la propria rosa. Ci sono squadre che addirittura devono iniziare ancora il grande giro di valzer, vedi il Napoli. Anche la Roma di certo non naviga nell’oro e De Rossi si ritrova con la grana Dybala da risolvere e almeno 4 innesti da inserire.

I giallorossi, dopo aver completato rapidamente gli acquisti di Soulé e Dovbyk, si sono completamente arenati, alla ricerca di altre uscite per finanziare gli acquisti. Il ds Ghisolfi ha incontrato non poche difficoltà a piazzare gli esuberi e ad oggi Smalling, Karsdorp, Abraham, Zalewski e Bove sono ancora tutti a Trigoria. Senza vendere diventa quasi impossibile comprare, sia per un discorso meramente economico, sia per un semplice aspetto numerico. Eppure almeno sulla fascia sinistra il tecnico romano vuole qualcosa di più.

La Roma pesca in casa Juventus: se non arriva Chiesa c’è l’idea Kostic

Non è un mistero come la Roma abbia seguito a lungo Federico Chiesa, anche prima di Soulè. Il problema è che quando la Juventus era d’accordo sulla cessione, il ragazzo ha rifiutato la destinazione. Ora che altre piste sembrano andare via via scemando si potrebbe riparlarne. Resta sempre il nodo dell’alto ingaggio (6 milioni di euro netti), fuori dalla portata dei giallorossi. Ecco allora che il giornalista Antonello Angelini, esperto di cose juventine ed opinionista di Radio Radio, ha proposto un’altra soluzione possibilmente vantaggiosa per i giallorossi.

In un post su X/Twitter ha scritto: “La Roma necessita di un esterno sinistro. Kostic potrebbe essere l’idea a prezzo di saldo si prende. Prima che chiudano con il Crystal Palace o venga reintegrato. Chiesa vuole il Barcellona e 6 milioni netti”. Kostic potrebbe essere quell’equilibratore tattico che tanto manca a De Rossi e di certo costerebbe meno anche di Riquelme dell’Atletico Madrid (altro obiettivo prioritario) e di Boga, per cui il Nizza chiede non meno di 20 milioni di euro.