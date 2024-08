Ora è fatta, comunicato ufficiale della Juve: che colpo

Ora è fatta per la Juventus: arriva il comunicato ufficiale da parte del club bianconero, grandissimo colpo in prospettiva. Ecco i dettagli

Settimane cruciali in casa Juventus per gli uomini che dovranno segnare il futuro del club bianconero. Oltre ai big che proprio in queste ore stanno definendo cosa fare, tra entrate ed uscite, c’è da pensare anche ai giovani. Il settore giovanile della Juve è uno dei più ricchi in Italia tra Primavera e Next Generation, che dopo i primi anni in sordina stanno portando adesso ottimi risultati.

Ci sono tantissimi talenti sul quale punta la dirigenza ed è pronta ad affidarli poi alla cura dei propri allenatori scelti per portare avanti i vari progetti. Quello dell’Under 23, chiamata appunto Next Gen, che da qualche anno disputa il campionato di serie C, è stata affidata da quest’anno a Pablo Montero, dopo le due panchine collezionate con la prima squadra a maggio successive all’esonero di Allegri.

Affare Juve, arriva il comunicato: adesso è ufficiale

L’ex difensore bianconero avrà diversi giocatori da far crescere. Intanto la società si è interrogata su chi rinnovare, su chi mandare in prestito e chi cedere definitivamente. Non è mai facile quando si parla di giovani, l’errore è di trovarsi con qualche talento lasciato andare che esplode poi altrove, dopo averlo avuto tra le mani a lungo.

Tra i giocatori su cui si punta c’è sicuramente il portiere Giovanni Daffara. La società, infatti, ha deciso di rinnovargli il contratto. L’ufficialità del prolungamento del contratto fino al 2028 dell’estremo difensore classe 2004 è arrivato nelle ultime ore con un comunicato apparso sul sito della Juve. Gongola così Pablo Montero che lo avrà ancora a lungo alle sue dipendenze. A seguire la nota del club: