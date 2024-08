Si infiamma la rivalità tra Juve e Napoli, tradimento di una Stella a zero!

Il pesante ko del Napoli in casa del Verona per 3-0 ha fatto suonare l’allarme con gli azzurri pronti a ricorrere al calciomercato.

Una sconfitta così pesante all’esordio in campionato Antonio Conte di certo non se l’aspettava con gli azzurri che hanno mostrato diverse lacune ed una squadra che andrà sistemata in maniera decisa in questi ultimi giorni di mercato.

Manca ormai poco più di una settimana alla chiusura ufficiale del calciomercato con le squadre che stanno provando a stringere i tempi per sistemare i proprio organici. Il ko del Napoli in casa del Verona non ha fatto altro che certificare le difficoltà che la squadra stava incontrando nella preparazione al nuovo campionato. Antonio Conte non aveva fatto mistero di quelle che fossero le criticità della squadra partenopea ed ha chiesto un intervento alla società per completare la propria rosa. L’ultimo nome accostato al Napoli è un ex calciatore della Juventus che ha da poco salutato i bianconeri.

Calciomercato Juventus, tradimento in arrivo: c’è il Napoli

Antonio Conte vorrebbe Wojciech Szczesny al Napoli per consegnargli le chiavi della porta azzurra. Una decisione che andrebbe di fatto a togliere il posto da titolare ad Alex Meret, giunto ad un anno dalla scadenza del contratto con i partenopei.

Al momento Szczesny è svincolato e libero di firmare con qualsiasi squadra senza dover pagare il cartellino. L’estremo difensore polacco piace molto all’ex ct della nazionale italiana che starebbe spingendo con la società per arrivare al suo acquisto. Un affare che potrebbe concludersi positivamente considerata la volontà di Szczesny di misurarsi ancora ad alti livelli avendo rifiutato finora le proposte giunte dall’Arabia Saudita.

A complicare l’affare però c’è la posizione di Alex Meret. Il portiere dello scudetto dovrebbe trovare una nuova sistemazione nell’arco di poco più di una settimana con le maggiori squadre europee che hanno già sistemato la questione porta giunte a questo punto del mercato. Ad inizio estate si era parlato di un interessamento da parte della Fiorentina nei confronti del portiere del Napoli con i viola che hanno però poi scelto David De Gea, svincolato da più di un anno dopo la fine del contratto con il Manchester United.

L’unica squadra alla ricerca di un portiere in questa fase del mercato in Italia è il Monza, rimasto orfano di Di Gregorio passato proprio alla Juventus. Adriano Galliani ha pensato a lungo a Szczesny senza trovare aperture alla trattativa per via dell’alto ingaggio del polacco. Un problema che potrebbe riscontrare anche con Meret, con il portiere italiano che potrebbe accettare la destinazione per non rischiare di rimanere un anno in panchina.