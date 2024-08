Tutto ribaltato, Chiesa si trasferisce in una rivale storica della Juve: la conferma

Federico Chiesa è pronto a salutare la Juventus ed ora in pole c’è una rivale storica dei bianconeri pronta a prenderlo.

Uno degli uomini mercato di questa sessione estiva è sicuramente Federico Chiesa con l’attaccante che non fa più parte del progetto Juventus.

Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2025 e la Juventus vuole provare a monetizzare entro la fine di agosto con la sua partenza per non rischiare poi di perderlo a costo zero tra un anno. Sono molte le ipotesi che si sono fatte per il suo futuro ma nelle ultime ore sembra aver preso sempre di più una possibilità. L’ex calciatore della Fiorentina è ormai fuori rosa da quando è iniziato il ritiro ed attende di conoscere nei prossimi giorni quale sarà la sua prossima destinazione.

Calciomercato Juventus, futuro Chiesa: c’è una rivale in pole

Stando a quanto affermato da Agipronews, le quote di un possibile passaggio di Federico Chiesa all’Inter sono crollate negli ultimi giorni. Portali come Better e Betflag hanno visto scendere la quota relativa al passaggio di Federico Chiesa all’Inter scendere a 2.

I nerazzurri sarebbero quindi i favoriti per acquistare il cartellino di Federico Chiesa nei prossimi giorni, seguiti dal Napoli di Antonio Conte, quotato a 2,25. Diverso il discorso del Milan con l’acquisto di Chiesa da parte dei rossoneri che è quotato a 3. L’Inter, dal canto suo, sarebbe disposta ad attendere il 2025 per assicurarsi il cartellino della punta a costo zero non volendo spendere i 20 milioni di euro richiesti dalla Juventus per la cessione immediata.

Nelle scorse ore la Juventus avrebbe parlato anche con il Barcellona di un possibile trasferimento del giocatore in blaugrana senza però trovare un’intesa con il club spagnolo. L’Inter è alla finestra ed ha preso i primi contatti sia con i bianconeri che con il giocatore. Un affare non semplice considerato il fatto che la Juventus non ha intenzione di fare sconti a quella che è la maggiore rivale per la conquista dello scudetto.

La Juventus preferirebbe non rinforzare una concorrente diretta, per questo motivo negli ultimi giorni starebbe sondando il mercato all’estero per capire che possibilità ci siano di cedere Federico Chiesa in Spagna o in Inghilterra. In passato diversi club di Premier League, dal Tottenham al Liverpool passando per il Manchester United, avevano preso informazioni sul calciatore della nazionale italiana ma a dieci giorni dalla fine del mercato sarà complicato mettere in piedi una trattativa che possa portare la punta fuori dall’Italia.